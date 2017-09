İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki ziyaretlerinde “Sizler bu ülkenin namus bekçilerisiniz. Sınırlarını koruyan namus bekçilerisiniz” dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından helikopterle Van’ın Başkale ilçesine gelen Bakanı Soylu, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Tören alanında bekleyen askerleri selamlayarak bayramlarını kutlayan Süleyman Soylu, daha sonra Şehit Binbaşı Doğan Özen Kışlası yemekhanesinde askerlerle bir araya geldi.



Burada konuşan Bakan Soylu, “Memleketimizin yarınları olan askerlerimizle, korucularımızla, polisimizle hep birlikteyiz. Öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Köylerimizde korucularımızla, güvenlik kuvvetlerimizle beraber bayramlaştık. Değerli Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da onlarla bayramlaştı. Ardından Derecik’e geçtik. Her evin bir şehidi, her evin bir gazisi vardı. 110 şehidin olduğu bir şehitliği çok kısa bir süre içinde hep birlikte törenle açtık.



Sayın Başbakanımızın size selamını getiriyorum. Sizler bu ülkenin namus bekçilerisiniz. Sınırlarını koruyan namus bekçilerisiniz. Yanımızda Suriye’yi görüyoruz. Burada ülkemizi korumak için buradayız. Onlar koruyamadığı için gelip bize sığındılar ve biz onlara tarihimiz adına ve insanlık adına sahip çıktık. Arakan’da gördük, çocukları katlettiler. Dünyanın birçok yerinde katlediyorlar. Ordumuz güçlü olduğu zaman, jandarmamız güçlü olduğu zaman, polisimiz güçlü olduğu zaman, korucumuz güçlü olduğu zaman, ekonomimiz güçlü olduğu zaman sesimiz de güçlü olacaktır” dedi.

“Şehitler tepesi bugün Dumlupınar’da var, Çanakkale’de var. Malazgirt’te var” diyen Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benim ülkemin her noktasında, her yerinde şehitler tepesi var. 2016 yılında hepimiz gördük. Külliye’nin önünde şehitler tepesi oldu. Boğaz Köprüsü’nün önünde şehitler tepesi oldu. Bu millet görev için zaman beklemez. Bu millet asil bir millettir ve biz ordumuzu, polisimizi, biz jandarmamızı kendimiz bilen bir milletiz. Biz düdük çalmasını beklemeyiz, düdüğü bu milletin kendisi çalar. Hiç kimseden talimat beklemez ihtiyaç duyulduğunda her biri bir er, her biri bir nefer olmaya hazır bir millettir. Gururla, onurla bu görevleri taşıyoruz”.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ise, son 1 hafta içinde Van ilinde 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Burada yol kesen, haraç alan, vatandaşın malına göz diken, vatandaşın yolunu kesen her kimse mücadelemiz kesintisiz şekilde ve amansız devam edecektir. Bu yolda canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

