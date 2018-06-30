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Skandal açıklama! Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyin

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hıristiyan Birliği'nin lideri Gert-Jan Segers, NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek verilmemesi gerektiğini söyledi. Oysa bu talep, NATO Anlaşması'nın meşhur 5. maddesine aykırı!

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:27
Skandal açıklama! Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyin

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hıristiyan Birliği'nin (CU) lideri Gert-Jan Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik muhtemel bir saldırı durumunda ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istedi.

Hollandalı siyasetçi, Türkiye'nin izlediği politikalara yönelik daha sert tepki verilmesi gerektiğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyelik müzakerelerini durdurmasını istedi. Hıristiyan Birliği lideri Segers, ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf'a verdiği demeçte, "Türkiye'yi savunmak için kendilerini sorumlu hissetmediklerini" söyledi.

 Suriye'deki çatışmaların başladığı dönemde, NATO müttefiki Türkiye'yi desteklemek için Hollanda'nın Patriot füzeleri gönderildiğini hatırlatan Segers'e göre artık bölgede durum değişti.

Afrin Harekâtı fena batmış!

Segers, Türkiye'nin bölgesinde saldırgan taraf haline geldiğini ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Afrin Harekâtı ile sınırı aştığını savundu. Hollandalı lider, Türkiye'ye yönelik, farklı ülkelerden muhtemel bir saldırı durumunda, NATO'nun 5. maddesi uyarınca yeniden bir yardım talebi gelirse, buna olumsuz cevap verilmesini istedi.

Segers, "Eğer gelecekte Türkiye, yeni bir görev kuvveti gönderilmesini isterse, buna 'hayır' demeliyiz" dedi. NATO Anlaşması'nın 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.

Türkiye ikinci sınıf üye olsun!

Rusya ile sınırı olan Türkiye ve Baltık cumhuriyetlerinin NATO içinde daha fazla destek gördüğüne işaret eden CU lideri Gert-Jan Segers, uzun süreli savunma anlaşmaları nedeniyle Ankara'nın ittifak dışında bırakılamayacağını vurguladı.

Segers, NATO'da Türkiye'ye yönelik "de facto B - fiili B Planı" adını verdiği faklı bir ortaklık sürdürülmesini savundu.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere bazı AB ülkeleri benzer bir uygulamanın 'imtiyazlı ortaklık' adı altında Türkiye'nin AB üyelik sürecinde de hayata geçirilmesini talep ediyor. Hollandalı lider, Türkiye-AB üyelik müzakerelerine de son verilmesi çağrısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
HollandaTürkiyeNATOABDGert-Jan SegersAfrin
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