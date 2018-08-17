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Skandal haber! Tutuklu Amerikalılar içinde ajanlar da var

Türkiye'de kaç Amerikan vatandaşının tutuklu olduğu konusunda net bir sayı yok. ABD yönetimi de kesin sayıyı açıklamaktan kaçınıyor. Bu durum Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikalılar içinde 'ajan' olduğunu da açığa vuruyor

17 Ağustos 2018 Cuma 16:13
Skandal haber! Tutuklu Amerikalılar içinde ajanlar da var

ABD vatandaşı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasının ardından getirilen yaptırımlarla başlayan süreçte Ankara-Washington hattındaki masadaki konulardan birisini de Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşlarının durumu oluşturuyor.

Türkiye'de kaç ABD vatandaşının bulunduğu ya da bir başka deyişle iki ülke arasındaki temaslarda kaç kişinin durumunun masada olduğuna yönelik net bir sayı yok. ABD basınında yer alan haberlerde 12 Amerikan vatandaşının ve diplomatik misyonda görevli üç yerli çalışanın tutuklu olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda da son iki yıl içinde "20'den fazla ABD vatandaşının" gözaltına alındığı veya tutuklandığı ifadesi yer alıyor.

BBC Türkçe'nin ABD'nin resmi açıklamalarında ifade ettiği ve hakkında haber yapılmış kişilere göre derlediği bilgilere göre ise, Türkiye'de halen tutuklu bulunan ABD vatandaşı sayısı en az 6, tutuklu konsolosluk çalışanı ise 3...

Aralarında ajanlar da var

ABD yönetimi, bazı ailelerin kimliklerinin gizli tutulması isteği ve yargı süreci içerisinde bu kişilerin durumlarında değişiklik meydana gelmesinden dolayı kesin bir sayı açıklamıyor.

Bu durum Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikalılar içinde 'ajan' olduğunu da ortaya koyuyor. Bununla birlikte, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve iki yıl süren olağanüstü hal (OHAL) döneminde hakkında sınır dışı, soruşturma, gözaltı ya da tutukluluk gibi herhangi bir işlem yapılan ABD vatandaşı sayısı onlarca olarak ifade ediliyor.

Şu anda ise az miktarda ABD vatandaşının cezaevinde ya da ev hapsinde tutuklu bulunduğu belirtiliyor.

Türkiye ile ABD arasındaki temaslarda, Washington yönetimi de 'az miktarda' olarak tanımlanan ABD vatandaşının serbest bırakılmasını talep ediyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 17.08.2018 16:20
Anahtar Kelimeler:
Bbc TürkçeTutukluTürkiyeAjanABD
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