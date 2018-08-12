Skandal iddia! Muhaliflerin maaşı Türkiye'den!

Reuters haber ajansı, Suriye'de Türkiye desteğiyle kurulan muhalif 'Ulusal Ordu'nun başındaki isim Albay Haitham Afisi ile konuştu. Azez'de bulunan Afisi, "Daha yolun başındayız. Çok sayıda zorlukla karşı karşıyayız ama üstesinden gelmek için çalışıyoruz" dedi.

Afisi, "Ulusal Ordu'ya tüm destek yalnızca Türkiye'den geliyor. Başka ortak devlet yok" diye konuştu.

Afisi, Türkiye'nin savaşçıların maaşlarının ödenmesi, lojistik destek ve gerekli görülmesi durumunda silah yardımında bulunduğunu ve düşmanlarının "Esad, PKK ve DEAŞ" olduğunu söyledi.

Reuters, Türkiye desteğiyle kurulan ordu için, "Muhalif örgütler arasındaki çekişmeleri sona erdirirse, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeybatıda yeniden güçlenmesinin önündeki en büyük engel olabilir" yorumunu yaptı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili sorularını cevapsız bıraktığını aktardı.

BBC

