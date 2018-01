Skandal! İthal etler zehirli çıktı

Hemen her sektörde ithalatçı olan Türkiye hayvancılıkta da ithalatçı konumda. Yüksek et fiyatlarını ithalatla dizginlemeye çalışan

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bosna Hersek, Sırbistan ve Fransa gibi ülkelerden karkas et ithalatı da yapıyor.

Sektör temsilcileri ithalatın et sektöründe fiyatları düşürmeyeceğini bilakis hayvancılık sektörüne kalıcı ve çok büyük zararlar vereceğini dile getirerek karşı çıkıyorlar. Şimdi ise ithal etin başka bir tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı ortaya çıktı.

Karkas olarak ithal edilen etler halk sağlığına da büyük bir tehdit oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Ağustos 2017'de Türkiye'ye giriş yapan 20 ton sığır karkas etindeki tehlikeli hastalık, kapıdan giriş yaptıktan sonra tespit edildi.

24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan hayvanların tahlil sonuçları, 29 Ağustos’ta belli oldu. İddiaya göre, hastalıklı etler, analiz sonuçları beklenmeden iç piyasaya sürüldü. 29 Ağustos’ta hastalık tespit edilmesine karşın imha yazısı 5 ay sonra, 5 Ocak 2018’te yazıldı.

En tehlikeli hastalık

Tahlil sonuçlarına göre raporda, insan sağlığına zararlı, çok tehlikeli 'E.coli O157' hastalığı tespit edildi.

Bu hastalık tıp dünyasında bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakteriler arasında değerlendiriliyor. Hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü uyarıldı.

Kurum, bunun üzerine İstanbul Depo Müdürlüğü’ne, Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü’ne, Sincan Et Kombinası Müdürlüğü’ne ve Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü’ne, 'Analizi uygun çıkmayan emtialar' başlığı altında bir yazı gönderdi.

Yazıda, Bakanlar Kurulu kararıyla MUJANOVİCİ firmasından alınan etler hatırlatılarak, “Bu ithalat sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan tırlardan alınan numunelerde E. Coli O157 pozitif çıktığı ve insan gıdası olarak tüketimin uygun bulunmadığı başkanlığımıza bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı. Yazının devamında ise etlerin imha edilmesi istendi.

Bakan 'arada kaçan olabilir' demişti

Ağustos ayında hastalığın tespit edilmesinden 3 ay sonra, Kasım 2017'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, gazetecilere röportaj vermişti.

İthal edilen karkas etlerle ilgili “Sağlık açısından bir problem yok diyorsunuz, doğru mu” sorusuna Bakan Fakıbaba, "Benim şüphem yok. Ama mümkün olduğu kadar riski sıfıra indirmek bizim görevimizdir. Arada kaçan olabilir, bu burada da olabilir, yurt dışında da olabilir" cevabını vermişti.