Skandal! Kurban etlerinde şarbon tehlikesi

Brezilya’dan Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvanın 50 tanesinin şarbon hastalığından telef olması üzerine ortaya çıkan skandal büyüyor.

Hem Et ve Süt Kurumu’ndan hem de hayvanların tutulduğu Ankara Gölbaşı’ndaki çiftliğe yakın noktalarda ikamet eden vatandaşların açıklamaları şarbon endişesini daha da artırdı. Konuyla ilgili tüketici örgütlerinden de açıklama geldi. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal yazılı bir açıklama yaptı.

“2018 yılında ithal edilen kurbanlık hayvan sayısı nedir? İthal edilen hayvanların sağlık kontrollerinde herhangi bir ihmal var mıdır? İthal hayvanlar Ankara dışında hangi illere satılmış ve tespit edilen hastalık var mıdır?” sorularına yetkililerden cevap bekleyen Aziz Koçal, şarbonlu ithal kurbanlık hayvanlar kurban olarak tüketiciye satılıp satılmadığının bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Koçal şunları kaydetti: “Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu açıklamalar ile basında yer alan yöre halkının anlattıkları arasında çelişkiler mevcuttur. Karantina bölgesinde hayvancılıkla uğraşanlara yeteri bilgi verilmediği ve bölgede önlem alınmadığı ifade edilmektedir bu durum doğru mudur?"

‘İthalat sorun üretiyor’

Hayvancılıkta ithalatın et sorununu çözmek yerine, sorunları daha da büyüttüğünü, ve vatandaşları hasta ettiğini ifade eden Koçal, “Türkiye, hayvan ithalatında dünyanın ilk sıralarında yer almakta. Avrupa’nın ise lideri konumundadır. Hayvan ithalatı politikası, hayvanla birlikte hayvan hastalığı da ithal edilmektedir. Ülkemize ithal edilen hayvan ve yem bitkileriyle birlikte ‘deli dana’ hastalığı, ‘mavi dil’ hastalığı, ‘sığır pasteurellozu’, ‘veba’ bugün de Brezilya’dan şarbon ithal edilmiştir. Bugüne kadar uygulanan yanlış hayvancılık politikası iflas etmiştir. Görüldüğü üzere çözüm; hayvancılıkta günü kurtarma politikalarından vazgeçilerek, uzun vadeli üretime dönük politikaların oluşturulması, hayvan yetiştiriciliğinin teşvik edilerek, yerli üretimin çoğaltılmasıdır. Besilik hayvan, kasaplık hayvan, karkas et, lop et ve son olarak da kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvan ithal anlayışı sonlandırılmalıdır” dedi.

Halk sağlığı tehlikede

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da yazılı bir açıklamayla şarbon skandalına tepki gösterdi. Halk sağlığının büyük tehlike altında olduğunu açıklayan Çakar, “Ankara Gölbaşı’nda şarbon hastalığı nedeniyle bir kısım hayvanın öldüğünü, dört bine yakın hayvanın da şarbon hastalığı tehlikesi nedeniyle karantinaya alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sorun, halk sağlığı, tüketici hakları ve gıda güvenliği açısından son derece kaygı vericidir” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na yanıtlaması için sorular yönelten Turhan Çakar, şunları kaydetti: “2017 ve 2018 yıllarında yurtdışından ne kadar canlı hayvan getirildi? Bu hayvanların Türkiye girişinde gümrüklerde karantina uygulandı mı? Yurtdışından Türkiye’ye gelen hayvanların getirildiği ülkeden salgın hastalıklara karşı aşılanması istendi mi ve bu aşılama yapıldı mı? Hastalık kaç hayvanda ortaya çıktı? Bu şarbon hastalığı gümrüklerden Türkiye’ye girişinden ne kadar süre sonra ortaya çıktı? Hastalık kaynağı neresi? Yurtiçi mi, yurtdışı mı? İthal edilen etlerin kontrolleri nasıl yapılıyor?”

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL