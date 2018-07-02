Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96687
ALTIN
185.587
DOLAR
4.6316
STERLİN
6.0758
EURO
5.3705

Skandal maç! Dinlerarası diyalog futbola da sıçradı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yıllarca taşeronluğunu yaptığı dinlerarası diyalog projesi hala devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yıllarca taşeronluğunu yaptığı dinlerarası diyalog projesi hala devam ediyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:09
Skandal maç! Dinlerarası diyalog futbola da sıçradı

ORHAN DEDE/İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yıllarca taşeronluğunu yaptığı dinlerarası diyalog projesi hala devam ediyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye FETÖ terör örgütü mensuplarıyla mücadeleye başlayınca, ilk kez Katolik Hıristiyanların merkezi konumundaki Vatikan tarafından ortaya atılan dinlerarası diyalog projesi kendine yeni taşeronlar bulmuş görünüyor.

Bu bağlamda zaman zaman ortaya çıkan çalışmalar dinlerarası diyalog projesinin hala faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Almanya'da gerçekleştirilen bir etkinlik, dinlerarası diyalog projesinin hala devam ettiğini ortaya koydu.

Almanya'nın Dortmund kentinde Müslüman ve Hıristiyan din görevlileri arasında bir futbol karşılaşması oynandı. Hoeschpark Stadyumu'nda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Protestan Kilisesi ve Dortmund Yahudi Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa bu yıl 13'üncüsü düzenlenen turnuvada, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki maçı Yahudi hakem yönetti.

Maçta, Müslüman din görevlileri Hristiyanları 4-2 yenerek kupayı kazandı.

Masum bir maç değil...

İlk bakışta sıradan bir futbol turnuvası gibi görünse de aslında öyle değil. Maçta oyanayan imamlar ve papazların giydikleri formaların üzerindeki işaretler futbol maçının bir spor müsabakasından çok daha farklı mesajlar vermek için düzenlendiğini ortaya koyuyor.

Formaların üzerinde Almanca 'anstoss zum dialog' yazısı dikkat çekiyor. Bu yazı 'diyalog için hareket' anlamına geliyor. Müslüman din görevlilerin de giydiği formaların göğsünde Yahudi yıldızı, haç ve hilal şekillerinin yer alıyor.

Türkiye'de ilk olarak 1997'li yıllarda duyulmaya başlanan ve Fetullah Gülen ve grubunun taşeronluğunu üstlendiği dinlerarası diyalog çalışmalarında da sık sık Yahudi yıldızı, haç ve hilal bir arada kullanılırdı.

Diyanet İşleri bu işe ne diyor?

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Protestan Kilisesi ve Dortmund Yahudi Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa 'Dinler Futbol Turnuvası' ismiyle düzenlenen imam ve papazların karşılaştığı turnuvanın Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan nasıl onay aldığı ise merak ediliyor.

Müslüman din adamları, önemli olanın dostluk, anlayış ve centilmenliğin kazanması olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Dinlerarası DiyalogFetöMisyonerlikDiyanetMüslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katliamın üzerinden 25 yıl geçti
Katliamın üzerinden 25 yıl geçti
Öğretmen tercih kuyruğu
Öğretmen tercih kuyruğu
Kahramanmaraş şehidini uğurladı
Kahramanmaraş şehidini uğurladı
Denizden akü bile çıktı
Denizden akü bile çıktı
Meclis'te 60 vekile oda yok
Meclis'te 60 vekile oda yok
İsrail, Filistin'in geleceğini de katlediyor
İsrail, Filistin'in geleceğini de katlediyor
AB'den ABD'ye 294 milyar dolarlık şok
AB'den ABD'ye 294 milyar dolarlık şok
Münbiçliler Türk askerini bekliyor
Münbiçliler Türk askerini bekliyor
Dinlerarası diyalog futbola da sıçradı
Dinlerarası diyalog futbola da sıçradı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim