Skandal maç! Dinlerarası diyalog futbola da sıçradı

ORHAN DEDE/İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yıllarca taşeronluğunu yaptığı dinlerarası diyalog projesi hala devam ediyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye FETÖ terör örgütü mensuplarıyla mücadeleye başlayınca, ilk kez Katolik Hıristiyanların merkezi konumundaki Vatikan tarafından ortaya atılan dinlerarası diyalog projesi kendine yeni taşeronlar bulmuş görünüyor.

Bu bağlamda zaman zaman ortaya çıkan çalışmalar dinlerarası diyalog projesinin hala faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Almanya'da gerçekleştirilen bir etkinlik, dinlerarası diyalog projesinin hala devam ettiğini ortaya koydu.

Almanya'nın Dortmund kentinde Müslüman ve Hıristiyan din görevlileri arasında bir futbol karşılaşması oynandı. Hoeschpark Stadyumu'nda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Protestan Kilisesi ve Dortmund Yahudi Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa bu yıl 13'üncüsü düzenlenen turnuvada, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki maçı Yahudi hakem yönetti.

Maçta, Müslüman din görevlileri Hristiyanları 4-2 yenerek kupayı kazandı.

Masum bir maç değil...

İlk bakışta sıradan bir futbol turnuvası gibi görünse de aslında öyle değil. Maçta oyanayan imamlar ve papazların giydikleri formaların üzerindeki işaretler futbol maçının bir spor müsabakasından çok daha farklı mesajlar vermek için düzenlendiğini ortaya koyuyor.

Formaların üzerinde Almanca 'anstoss zum dialog' yazısı dikkat çekiyor. Bu yazı 'diyalog için hareket' anlamına geliyor. Müslüman din görevlilerin de giydiği formaların göğsünde Yahudi yıldızı, haç ve hilal şekillerinin yer alıyor.

Türkiye'de ilk olarak 1997'li yıllarda duyulmaya başlanan ve Fetullah Gülen ve grubunun taşeronluğunu üstlendiği dinlerarası diyalog çalışmalarında da sık sık Yahudi yıldızı, haç ve hilal bir arada kullanılırdı.

Diyanet İşleri bu işe ne diyor?

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Protestan Kilisesi ve Dortmund Yahudi Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa 'Dinler Futbol Turnuvası' ismiyle düzenlenen imam ve papazların karşılaştığı turnuvanın Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan nasıl onay aldığı ise merak ediliyor.

Müslüman din adamları, önemli olanın dostluk, anlayış ve centilmenliğin kazanması olduğunu belirtti.