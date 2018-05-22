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Skandal! Türkiye'den israil'e 1 miyon varil petrol sevkiyatı

Türkiye-İsrail ilişkilerine dair dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Cuma günü Yenikapı'da yapılan İsrail'e tepki mitinginden 1 gün sonra Türkiye'den İsrail'e 1 milyon varilden fazla petrol sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı.

22 Mayıs 2018 Salı 01:00
Skandal! Türkiye'den israil'e 1 miyon varil petrol sevkiyatı

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden filistinlilere sert müdahale eden İsrail 65 kişi şehit etti, 3 bine yakın kişiyi de yaraladı.

Bölgede İsrail zulmü devam ederken dönem başkanı Türkiye'de İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplandı

Kudüs ve Gazze konulu zirveyle eş zamanlı olarak Yenikadı mitingi düzenlenerek İsrail'e tepki gösterildi. Ancak kamuoyunun ve siyailer İsrail karşıtlığı fiili duruma yansımıyor

Yenikapıda Cuma günü düzenlenen Kudüs mitinginden 1 gün sonra Adana'da Ceyhan limanından İsrail'e tam 1 milyon 37 bin varil petrol sevkiyatı yapıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre TankerTarckers sitesinin yaptığı son paylaşımlar 19 Mayıs Cumartesi günü İsrail'e Ceyhan'dan 1 milyon 37 bin varil petrol sevk edildiğini gösterdi. 

Rotası Port Said olarak görünen tankerler son anda Aşkelon limanına yöneldi.

Yaşanan bu gelişme İsrail ile kamuoyu önünde yaşanan gerginilğin fiili duruma yansımadığını gösteriyor. 

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İsrailTürkiyeYeni KapıPetrolCeyhan
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