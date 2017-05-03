Soçi′de Erdoğan-Putin buluşması

Son olarak 10 Mart'ta Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde görüştü.

Özel uçak ‘TUR’ ile saat 12.45'te Soçi Uluslararası Havalimanı’na inen Erdoğan'ı, Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Soçi Temsilciliği Başkanı Anatoliy Şostak, Soçi Belediye Başkanı Anatoliy Pahomov ve diğer yetkililer karşıladı.

5 bakanlı çıkarma

Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MİT Müşteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar eşlik etti.

Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeği ve heyetler arası görüşmelere de katıldı.

Erdoğan-Putin görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Rus heyetinde de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

Bölgenin kaderini değiştirecek adımlar

Baş başa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Özellikle değerli dostumuzun bu davetine Karadeniz'in bir yanından bir yanına gelmek suretiyle bu buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum" diyerek başladı.

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki gerek ikili ilişkileri gerekse bölgesel sorunları etraflıca ele alma imkânı bulacaklarını belirten Erdoğan, "Üzerimizde önemli sorumlulukların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İnanıyorum ki Rusya ve Türkiye'nin burada atacağı adım, bölgenin kaderini değiştirecektir" dedi.

Buzlar 'tamamen' eridi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin özel bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Davetimizi kırmayıp Soçi’ye geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlişkilerimiz tam olarak anlaştığımız şekilde gelişmeye devam ediyor. Çalışma ortamında bir araya geldiğimiz bu görüşmede, ikili konular ve Suriye başta olmak üzere güncel konuları değerlendirme imkânı yakalamaktan memnunum" diye konuştu.

Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı sizinle görüşme trafiğimiz, Rusya-Türkiye ilişkilerinin özel bir statü kazandığını ve tamamen onarıldığını gösteriyor. Rusya’ya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

'Baykal kendi işine baksın'

Soçi'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın, 'Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği' yönündeki açıklamasına ilişkin de "Onu değerlendirmeyi gereksiz buluyorum. Bu tamamen bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işleri oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın" ifadesini kullandı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili cumhurbaşkanlığına yönelik eleştirileri hakkında da görüşleri sorulan Erdoğan, "Yoruma gerekli görmüyorum. Sadece kendisine bir tavsiyem var siyasi tarih okusun, öğrensin. Kendi partisinin siyasi tarihini öğrensin. Aykırı sesler her yerde olacaktır, önemli olan tahammül etmek. O anayasayı kimler hazırlamışsa, o siyasi partisinden ayrılması kaydını kim düşmüşse siyasi bir cinayet işlemiştir" dedi.

Başbakan Yıldırım'ı kabulü konusunda bir soruya cevabında ise Erdoğan, "Kabine değişikliği hükümetin gündeminde yok. Sayın Başbakan böyle bir teklifle bana gelmedi" diye konuştu.

21 Mayıs'taki AK Parti Olağanüstü Genel Kurulu'nda partinin başına geçeceği yönündeki açıklamalar hakkında ise cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı: "Siz doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz. Eğer böyle bir görev şahsıma tevdi edilirse, bunların çok ciddi istişareler neticesinde olacaktır" dedi.

Masada çetrefilli 6 konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in Soçi'deki görüşmesine 5 kritik ve çetrefilli konu damga vurdu. İşte o başlıklar:

1. Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin Kantonu'nda terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'ye destek vermesi. Bu destek Peşmerge koridorunun tamamlanması açısından da dikkat çekiyor.

Rusya bir bakıma Peşmerge koridorunun batıdaki ucunun güvenliğini üslenmiş durumda. Soçi zirvesinden bu konuda somut bir sonuç çıkmadı.

2. Geçen yıl Aralık ayında Moskova'da startı verilen Astana görüşmelerinin akıbeti de Soçi'ye bağlı. Muhalifler 3 Mayıs Çarşamba günü Astana görüşmelerini boykot etti. Astana sürecinin işlevini kaybettiği sıklıkla dile getiriliyor.

3. Başta domates olmak üzere Türk tarım ürünlerinin Rusya'ya ihracatında sorunlar aşılabilmiş değil. Rusya, Soçi sonrasında bu süreci zamana yaymayı tercih etti.

4. Rusya, Türk TIR'larına taşıma kotası uygulamasını sürdürüyor.

5. Rusya'dan turist taşıyan charter seferlerinde şimdilik bir sorun yok. Ancak yukarıdaki sorunlar halledilmezse bu alanda da sorunlar yeniden baş gösterecek.

6. Geçen yıl 19 Aralık'ta Ankara'da katledilen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının perde arkasının net bir şekilde ortaya çıkarılmaması da iki ülke ilişkilerini zehirliyor.