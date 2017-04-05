Şok açıklama! Kilis'in yüzde 95'i suriyeli

Ortadoğu'daki kriz en çok Türkiye'yi etkiledi. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında sahneye konan kan ve gözyaşı ülkemize terör ve mülteci akını olarak da yansıdı. Türkiye son yıllarda tarihin en büyük mülteci istilasına uğradı.

Suriyeliler başta olmak üzere Irak, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden yaklaşık 4 milyon mülteci Türkiye'de bulunuyor. Resmi rakamlara göre ise Türkiye'deki mülteci sayısı 2 milyon 969 bin. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyelilerin il il dağılımını açıkladı. 81 ildeki durumun ortaya konduğu istatistiklerde çapıcı sonuçlar yer alıyor.

En dikkat çekici sonuç ise Kilis'ten geldi. Suriye tarafından atılan roketlerle onlarca kişinin hayatını kaybettiği Kilis, kelimenin tam anlamıyla Suriyeli istilasına uğradı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre kent nüfusunun yüzde 95'i Suriyeli.

Resmi rakamlara göre kentin nüfusu 130 bin 825. Bu nüfusun 124 bin 481'i ise Suriyeli. Geriye ise sadece 6 bin 344 kişi kalıyor.

Kilis'in yerlisi kenti terk etti

Yüzde 95 gibi ezici çoğunluğu Suriyeli olan Kilis'e ait rakamlar tersten okunduğunda çarpıcı bir sonuç daha ortaya çıkıyor. Bu da Kentteki Türk vatandaşlarının tamamına yakının bölgeyi terk ettiği gerçeği.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılı nüfusu 128 bin 781 olan Kilis'te sadece 6 bin 344 Türk vatandaşı kaldı. Bu da kentin yüzde 95 oranında göç verdiğini ortaya koyuyor.

İstanbul'da yarım milyon Suriyeli var

Suriyelilerin 3 büyük ildeki oranlarına gelince. Yoğunluk İstanbul'da. İstanbul'da 479 bin 555 Suriyeli bulunuyor. Bu rakam kent nüfusunun yüzde 3.24'üne denk geliyor. Ancak yarım milyona yaklaşan oran Türkiye'de en çok Suriyelinin İstanbul'da olduğunu ortaya koyuyor.

Başkent Ankara'da ise 73 bin 198 Suriyeli var. Bu rakam kent nüfusunun yüzde 1.37'sine denk geliyor. İzmir'de ise 108 bin 888 Suriyeli var. Bu da İzmir nüfusunun yüzde 2.58'ini oluşturuyor.

16 ilde durum vahim!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Suriyeliler Güneydoğu ve Akdeniz'de daha yoğun olarak bulunuyor.

İşte öne çıkan illerdeki Suriyeli nüfusu oranı.

1. Hatay: 384 bin 24 kişi (yüzde 24.69)

2. Şanlıurfa: 420 bin 532 kişi (yüzde 21.60)

3. Gaziantep: 329 bin 670 kişi (yüzde 16.70)

4. Mardin: 94 bin 346 kişi (yüzde 11.85)

5. Osmaniye: 43 bin 773 kişi (yüzde 8.38)

6. Mersin: 146 bin 931 kişi (yüzde 8.28)

7. Kahramanmaraş: 90 bin 199 kişi (yüzde 8.11)

8. Adana: 150 bin 795 kişi (yüzde 685)

9. Kayseri: 58 bin 938 kişi (yüzde 4.34)

10. Adıyaman: 25 bin 631 (kişi yüzde 4.20)

11. Konya: 73 bin 745 kişi (yüzde 3.40)

12. Bursa: 106 bin 893 kişi (yüzde 3.68)

12. Batman: 19 bin 706 kişi (yüzde 3.42)

13. Burdur: 8 bin 82 kişi (yüzde 3.09)

14- Şırnak: 14 bin 416 kişi (yüzde 2.98)

15- Malatya: 21 bin 986 kişi (yüzde 2.81)

16- Nevşehir: 6 bin 607 kişi (yüzde 2.27)