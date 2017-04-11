Şok gelişme! Rusya ile ipler yine kopuyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

ABD'nin Suriye'ye füze saldırısını Ankara'nın desteklemesi, Türkiye'nin Rusya'dan ithal edilen tarım ürünlerine vergi koyması, Rusya'nın Türkiye'den yapılan tarımsal ürün ithalatının önündeki engelleri bir türlü kaldırmaya yanaşmaması, üstelik Rusya'nın Suriye'de PYD/YPG'ye açık destek vermesi Ankara-Moskova ilişkilerini bir kez daha gerdi.

Diplomaside ve tarımda başlayan gerilimin turizme sıçrama eğilimi bulunuyor. Bu bağlamda Rusya'nın 24 Kasım 2015'te Türk F-16 savaş uçağının Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Türkiye'ye yönelik uygulamaya koyduğu yaptırım kararlarının başında yer alan 'charter uçuşları'nın yeniden yasaklanabileceği konuşuluyor.

Eğer Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yönde bir adım atarsa, Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı ciddi ölçüde azalır. İlgililer, bu durumun Rus turist sayısında yaşanan yüzde 95'lik artışa rağmen geçen yıldan bile kötü performans sergileyen Türk turizmini baltalayacağını kaydediyor. Zira tarihinin en ağır krizini yaşayan Türk turizm sektörü, özellikle Antalya özelinde bu yıl umutlarını önemli ölçüde Rusya pazarına bağlamış durumda.

Dikkat çeken uyarı

Bu çerçevede Rusya Federal Havacılık Kurumu'nun, Rus havayolu şirketlerine bir mektup göndererek Türkiye'ye charter uçuşların durdurulabileceği yönünde uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Haberrus.com'da yer alan habere göre ise uyarı mektubunda neden olarak Türkiye'deki karmaşık iç siyasi durum gösterildi. Bu arada Rus haber ajansı İnterfaks da kendi kaynaklarına dayanarak 'charter yasağının ihtimal dahilinde olduğunu' belirtti. Kommersant gazetesi de, söz konusu uyarının ABD'nin Suriye'yi vurması sonrası Rusya-Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesinin bir sonucu olduğunu iddia etti.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, "Rusya havayollarına ait uçakların Türkiye'deki havaalanlarına charter seferlerinin geçici olarak durdurulabileceği uyarısı yapıldı" bilgisini verdi. Aeroflot Basın Sözcülüğü ise RBC ajansına, "Biz sadece tarifeli seferler yapıyoruz. Charter konusu bizi ilgilendirmiyor" yorumunu yaptı.

Antalya'ya charter seferleri düzenleyen Rossiya ve Ural Havayolları yetkilileri ise şu aşamada yorum yapamayacaklarını bildirdi. Gelişmeyi Facebook hesabından değerlendiren Rusya Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Klintseviç'in de bu bağlamda "Charter yasağı, hemen uygulamaya girecek değil, bir uyarı" şeklinde konuşması dikkat çekiyor.

Yasak yürürlüğe girmedi

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) yetkilisi Svetlana Sergeyevna ise haber ajansı RIA'ya yaptığı açıklamada Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği yönünde bir bilgi almadıklarını söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze ise şimdilik Türkiye'ye charter uçuş yasağı bulunmadığını kaydetti. Lomidze, "Türkiye'de 16 Nisan'daki siyasi gelişmelerle ilgili olarak ülkede olumsuz gelişmeler meydana geldiğinde muhtemel bazı gerginlikler yaşanması durumuna karşı konunun gündeme geldiğini tahmin edebiliriz" dedi. Rus medyasına göre "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Amerika’nın Suriye hava üssüne saldırısını destekleyip bu konuda görev almaya hazır olduklarını açıklaması Rusya ile düzelmeye başlayan ilişkilerin bozulmasına neden oluyor."

Kremlin'den yorum yok!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus havayolu şirketlerinin Türkiye'ye charter uçuş düzenlemesinin yasaklanıp yasaklanmayacağı sorusunu yorumsuz bıraktı.

Peskov, "Bu, daha çok hükümet ve (havacılık ajansı) Rosaviatsiya'yı ilgilendiren bir konu, Kremlin'in konusu değil" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bu konuyla ilgili telefonla görüştüğünü ifade ederek, Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerini durdurabileceğine ilişkin iddialarla ilgili, "Rusya ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok. Aksine, uçak krizinden sonra daha iyi durumdayız. Charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil" dedi.

Zeybekci: Rusya ile sorunlar ele alınacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gelecek hafta, Rusya'nın Türk tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamanın da ele alınacağı bir görüşme olacağını belirterek, "Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır" dedi.

Nihat Zeybekci, 750 milyon dolar civarındaki yaş sebze ve meyve ihracatının, 450-500 milyon dolarlık bölümünde yasaklamanın devam ettiğini ifade ederek, Rusya'dan Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 1.8 milyar dolarlık da tarım ürünü ithalatı yapıldığını bildirdi. Zeybekci, ayrıca Türk sanayicileri tarafından Rusya'dan ithal edilen 1.8 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatının bir anda çok düşük hale gelebileceğini, 1.5 milyar dolarlık kısmın kaybedilebileceğini anlattı.