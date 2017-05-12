Şok haber! PKK’daki silahlar Türkiye’nin elinde yok

NATO’da müttefik olduğu Türkiye’ye rağmen Suriye’de PKK bağlantılı PYD/YPG’yi kendine stratejik müttefik seçen ABD, Türkiye’nin dikkatini başka taraflara çekebilmek için yeni planlar peşinde. ABD’den gelen son açıklamalar PKK bağlantılı gruplara verilen ağır silah desteğini sulandırılmaya çalışıldığını gösteriyor.

İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı için gittiği Londra'da Başbakan Binali Yıldırım ile Perşembe günü görüşen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "PKK'ya hiçbir zaman silah vermediklerini, hiçbir zaman da vermeyeceklerini" ileri sürmüştü. Doğrudan PKK’ya silah verdiğini ispatlamak zor olsa da çoğunluğunu ve özellikle de yönetim kadrosunu bütünüyle PKK-PYD/YPG’li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ilk silah teslimatı da önceki gün yapıldı.

Teslimata ilişkin paylaşılan fotoğraflarda İspanyol malı zırhlı araçlar ile TOW anti-tank füzeleri ve İngiliz üretimi obüsler de bulunuyordu. Bu durum PKK bağlantılı PYD/YPG’li teröristlere silah desteğinin ABD’yle sınırlı olmadığını da ortaya koyuyor. Bu silahların PKK’nın eline geçmeyeceği konusunda ABD tarafı sözde garantiler veriyor olsa da bu silahları ilk olarak SDG çatısı altındaki PKK’lı teröristler kullanacak.

PKK’daki silahlar Türkiye’de yok

Türkiye’nin gazını alabilmek için de adımlar atmayı ihmal etmeyen ABD tarafı SDG’ye silah teslimatı yapıldığını gösteren fotoğraflarla eş zamanlı olarak PKK'ya karşı Türkiye ile işbirliğini güçlendirme kararı alındığını açıkladı. Söz konusu işbirliği planının PYD/YPG'ye silah verilmesi sonrasına denk gelmesi ise ‘sadece tesadüf’ olarak açıklandı.

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetimin YPG/SDG'ye silah vermesi ardından uygulama geçireceği bir plana ilişkin detayları yayınladı. Buna göre ABD, PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile istihbarat paylaşımını güçlendirecek.

Bu bağlamda Ankara'daki istihbarat toplama merkezinin kapasitesinin arttırılması ve PKK'nın daha çok izlenip yerlerinin belirlenmesi imkânlarının arttırılması gündemde. ABD’li yetkililerin açıklamasına göre bu girişimle ABD, Türkiye ile güçlü bir müttefik olduğu göstermek istiyor.

Bu işbirliği açıklamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bu durum bir taraftan terör örgütüne Türkiye’ye bile vermediği ağır silahları veren ABD, öteki taraftan da aynı terör örgütüne karşı Türkiye’ye sözde istihbarat desteği vereceğini söyleyerek Türkiye’yi oyalamaya çalışacağını gösteriyor.

Kehanet mi plan mı?

Gelişmeler ABD’nin PKK bağlantılı PYD/YPG’yle işbirliğini daha uzun süre devam ettireceğini gösteriyor. Bu durumda Türkiye’nin tepkisinin ne olacağı merak konusu. Bu durumu kabullenmekte zorlanacak Türkiye’nin başını ağrıtacak gelişmeler yakın gelecekte ortaya çıkabilir.

Çünkü ABD-PYD/YPG işbirliğine odaklanan Türkiye’nin dikkatini başka alanlara çekmek için istihbarat servisleri devreye girebilir.

Bu bağlamda yorumlanabilecek itiraf niteliğinde bir açıklama üst düzey bir görevdeki ABD’li yetkiliden geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Türkiye ile ilgili tehlikeli bir ‘kehanet’ ya da ‘plan’ olarak nitelenebilecek açıklamalarda bulundu.

ABD senatosunda konuşan Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, Türkiye'de 2017 içinde gerilimin artacağını öne sürdü. Gerilim çok hızlı gerçekleşebilir" diye sözlerine ekleyen Coast, ifade ettiği ‘gerilimin’ ne olduğuna dair ipucu vermedi.

ORHAN DEDE / YENİ MESAJ