Şok itiraf! ABD'li komutan ağzından kaçırdı...

ABD terör örgütü PKK'ya ve Suriye'deki uzantısı PYD-YPG'ye desteğini sürdürüyor. Son haftalarda daha net bir şekilde ortaya çıkan ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek artık resmi açıklamalara da yansıyor.

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü ABD'li Albay John Dorrian, Bağdat'tan canlı bağlandığı Pentagon'da basın mensuplarının Rakka operasyonuna ilişkin sorularını cevaplarken, "PKK'nın, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) bir parçası olduğunu" itiraf etti.

Daha sonra itirafını tashih etme çabası içine giren Dorrian, PKK derken YPG'yi kastettiğini söyledi. Rakka'nın izole edilmesi operasyonuyla ilgili değerlendirmeler yaptığı konuşmasında Dorrian'ın, PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve onun silahlı kolu YPG'yi kastederek, "PKK'ya gelince, onlar Suriye Demokratik Güçlerinin bir parçası ve Suriye Arap Koalisyonu da bir parçası" demesi dikkati çekti.

Dorrian'ın sözlerinin hemen ardından bir basın mensubunun, "Sanıyorum PKK, Suriye Demokratik Güçlerinin parçası dediğinizi duydum, netleştirmek için soruyorum" sorusuna Koalisyon Sözcüsü, "Öyle mi söyledim? YPG dedim" cevabını verdi.

Dikkat çeken vurgu

PYD'nin, terör örgütü PKK ile bağını reddeden ABD, ana omurgasını PYD'nin oluşturduğu SDG'ye askeri anlamda destek vermeye devam ederken ABD'li Albay Dorrian, Rakka bölgesinde 3-4 bin civarında DEAŞ militanı olduğuna inandıklarını dile getirerek, yapılması gereken çok fazla iş olduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde 50 bin civarında SDG mensubu olduğunu kaydeden Dorrian, bunların yarısının PYD militanı olduğunu, kalan yarısının ise Araplar, Hıristiyanlar ve diğer unsurlardan oluştuğunu ifade etti. Bu sözleriyle SDG'nin ağırlıklı olarak PYD unsurlarından oluştuğunu kabul eden Dorrian, Pentagon'un SDG'nin sadece Arap kısmına askeri malzeme desteği ve eğitim verme politikasının devam ettiğini savundu.

Sözcü Dorrian, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede verdiği katkının çok önemli olduğunu ve Dabık gibi DEAŞ için çok önemli birçok yerin Türkiye'nin desteğiyle geri alındığını dile getirdi. Dorrian, "DEAŞ'la mücadele NATO müttefikimiz Türkiye'nin katkıları çok değerli" şeklinde konuştu.

Pişkin savunma

Dorrian, önceki hafta Türkiye-Suriye sınırında PYD militanlarıyla birlikte devriye gezmeye başlayan Amerikan zırhlılarıyla ilgili soruya ise şu cevabı verdi: "Suriye'nin kuzeyinde bazı birliklerimiz var. Orada bazı devriye görevlerini icra ediyoruz. Bunların amacı herhangi bir güvenlik olayını müşahade ve rapor etmek ve sınırın iki tarafındaki müttefikimiz Türkiye ile iş birliği yaptığımız güçlerin güvenliğine bağlılığımızı göstermektir."

Türkiye, Amerikan bayraklarıyla PYD bayraklarının aynı karede görüldüğü devriye fotoğraflarına sert tepki göstermiş, Washington yönetiminin PYD'ye sağladığı desteği sona erdirmesi çağrısında bulunmuştu.