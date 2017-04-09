Sokağı kapatıp etrafa ateş açtı

Olay, önceki gece Konya'nın Merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Şikari Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sıkıntılarının olduğu öğrenilen madde bağımlısı Gökhan K. sokak üzerine piknik tüpü koyarak etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışına emniyet şeridi çekerek çevre güvenliğini sağladı. Bu sırada polis ekipleri yanında annesi Dursun K.’nın da bulunduğu Gökhan K.’yı elindeki pompalı tüfeği bırakması konusunda ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından Gökhan K. bu sefer elindeki tüfeği çenesine dayadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen özel harekat polisi çelik kalkanlarıyla elinde tüfek bulunan Gökhan K.’ya adım adım yaklaştı. Bu sırada Gökhan K. yoğun ikna çabalarının ardından elindeki tüfeği evine bırakarak polise teslim oldu. Gökhan K. polis ekiplerince evinin yakınlarında bulunan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ifadesi alınmak üzere götürüldü. Gökhan K. şubeye götürüldüğü esnada kendisini görüntüleyen gazetecilere polislerin kendisine ve annesine biber gazı sıktığını ve yumruk attığını iddia etti. İHA