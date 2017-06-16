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'Sokakta adalet aranmaz'

Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, dokunulmazlık oylamasını da hatırlatarak "Enis Berberoğlu da dahil, kalkması yönünde olumlu oy kullanan CHP'dir" dedi.

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'Sokakta adalet aranmaz'

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu için "Sokakta adalet aranmaz, eziyet ediyor kendisine. Adalet mülkün temelidir. Adalet sokakta aranmaz, Sayın Kılıçdaroğlu, milletvekiline sahip çıkmasına normal karşılayabiliriz ama unutmasın ki TBMM'de bu dokunulmazlıklar kaldırılırken Enis Berberoğlu da dahil, kalkması yönünde olumlu oy kullanan CHP'dir. Bütün partilerin, HDP hariç, oyları ile dokunulmazlıklar kalkmıştır. Dolayısıyla dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını sayın Kılıçdaroğlu baştan biliyor. Gösterdiği tepki anlamlı da doğru da değil. Çözüm aranacaksa Meclis'tir. Meclis'te her türlü mesele konuşulur. Sokakta ülkemizi dünya aleme şikayet etmek anamuhalefet partisine yakışan bir şey değil. Çözüm aranacaksa çözüm yeri Meclis. Mecliste her türlü mesele konuşulur, hukuk içinde ne çözüm bulunacaksa bulunur. Sokağa davet etmek, sokakta çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur" dedi.

HABER MERKEZİ

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Binali YıldırımBaşbakanKemal Kılıçdaroğlu
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