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Sokakta kesime ceza var

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uymayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlarla, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza kesilecek

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:56
Sokakta kesime ceza var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için uyarıda bulunuldu.

Bu kapsamda 19 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"de yer alan kurallar hatırlatıldı. Buna göre, kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" olanlar tarafından, köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan diğer yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilebilecek.

Kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesinin engellenmesi, kurban kesiminden kaynaklanan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıkların belediyelerce uygun şekilde toplanmasının sağlanması, diğer benzeri atıkların sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulması ve gerektiğinde ikincisi kullanarak, ağzı iyice kapatılıp, belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesinin sağlanması istendi.

Kurban kesim yerlerindeki kan ve diğer atıkların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine de işaret edildi. AA
 

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