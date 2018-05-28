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Solingen faciasının 25. yılı

29 Mayıs 1993'te meydana gelen Solingen faciasında 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından kabul edildi

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:37
Solingen faciasının 25. yılı

Almanya Cumhurbaşkanı  Frank-Walter Steinmeier, 25 yıl önce Solingen kentinde Neonazilerin evlerini kundaklaması sonucu 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç’i kabul etti. 25. yıl önceki olayda yaşamını yitirenleri andığını ve onların yakınlarının yanında durduğunu ifade eden Steinmeier, "Bu korkunç olayın hafızalardan kaybolmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Olayın 25. yıl dönümünde herkesin tefekkür etmesi gereken bir gün olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Bugün bize, toplumumuzun ve kurumlarımızın, kökeni ne olursa olsun tüm halkı koruması gerektiği yönündeki görevini açık şekilde gösteriyor. Bu hatıra her türlü yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ ile mücadele etmeyi mecbur kılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, özellikle de Mevlüde Genç'e olaydan sonra Solingen’de uzlaşmadan ve barış içinde yaşamaktan yana çaba sarf etmelerinden dolayı teşekkür eden Steinmeier, Mevlüde Genç'in ayrıcımlık, ırkçılık ve şiddete karşı çaba gösterenler için bir örnek olabileceğini kaydetti.

5 kişi Naziler tarafından yakılmıştı

Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Düsseldorf kentinde bugün Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da katılacağı bir tören yapılacak. Daha sonra Solingen kentinde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.
AA

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