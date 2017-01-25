Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

SOLOTÜRK’ten tarihi rekor

Dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi SOLOTÜRK, tarihi bir rekora imza atarak, "yavaş uçuş" hareketinde F-16 uçağını havada 100 knotta (180 kilometre/saat) tutmayı başardı.

25 Ocak 2017 Çarşamba 17:54
SOLOTÜRK’ten tarihi rekor
2011 yılından beri Türk bayrağını dünya semalarında gururla taşıyan SOLOTÜRK ekibi, F-16'yla gösteri yapan ABD, Hollanda, Belçika, Polonya ve Yunanistan'ın gösteri paketlerinde yer almayan "yavaş uçuş" hareketini, kurulduğu 2011 yılından beri gösterilerde sunuyor.
İniş kalkış sürati azami 300 kilometre/saat olan 13 tonluk F-16 uçağı, SOLOTÜRK pilotları tarafından bugüne kadar 210 kilometre/saat ile seyirci önünden selamlama geçişi olan "yavaş uçuş" ile geçmişti. 2017 yılı hazırlıkları kapsamında ise aynı hareketi F-16 kol uçuşunda SOLOTÜRK pilotları Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan 100 knot (180 kilometre/saat) ile yapmayı başararak, hem SOLOTÜRK tarihinde hem de F-16 ile gösteri yapan diğer ülkeler tarihinde bir rekora imza attı. Geçen yıl SOLOTÜRK'ün katıldığı dünyanın en prestijli hava gösterisi olarak kabul edilen İngiltere Fairford'da icra edilen Air Tattoo Hava Gösterisi'nde aynı hareketi 220 kilometre/saatle yapan SOLOTÜRK pilotları, İngiliz basınında geniş çapta övgüyle yer almıştı. Bu yeni rekoruyla hem Avrupa'da hem de diğer kıtalarda 2017 yılında katılacakları hava gösterilerinde Türkiye'yi gururla temsil edecek SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de de şehitler için "Selamlama Uçuşu" icra edecek. AA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
"Bunlar Hoca değil mendebur"
"Bunlar Hoca değil mendebur"
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim