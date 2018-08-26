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Solucan gübresinden para kazanıyor

Siirt'te yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Hakan Kızılkan, hobi amaçlı başladığı solucan gübresi üretimini geliştirerek gelir kapısı haline getirdi

26 Ağustos 2018 Pazar 14:47
Solucan gübresinden para kazanıyor

Siirt'te yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Hakan Kızılkan, hobi amaçlı başladığı solucan gübresi üretimini geliştirerek gelir kapısı haline getirdi. Gübre üretimine Yeni Mahalle'de bulunan evinin alt katında 5 bin solucanla başlayan ve işini geliştirdikten sonra bu sayıyı bir milyona çıkaran Kızılkan, solucan gübresinin çok faydalı ve organik olduğunu, yaygınlaşmasının insan sağlığı açısından olumlu etkilerinin bulunduğunu söyledi. 

Kimyasal gübre kullanımından kaynaklanan hastalıkların önlenmesi için solucan gübresi üretiminin Türkiye'de yaygınlaşması gerektiğini kaydeden Kızılkan, "Kimyasal gübrelerin topraklarımıza verdiği zarara alternatif olarak solucan gübresinin organik bir gübre olduğunu araştırmalarımda öğrenince bu işi yapmaya karar verdim. İlk başta deneme amaçlı 5 bin solucan aldım. 1 ay besledikten sonra bu işe karar verdim.

Kendi arazilerimizde fıstık ağaçlarımızda kullanmak niyetiyle 50 bin solucan daha aldım. Şu an 1 milyona yakın solucanımız var. 5 metrekare alanda başladık, şu anda 80 metrekare alanda üretim yapıyoruz.

Hobi amaçlı başladığım iş gelir kapısı oldu." Tarım arazilerinin verimini arttırmak için solucan gübresinin kullanımının yaygınlaşması gerektiğini kaydeden Kızılkan, "Bugün ABD, Hollanda, İsrail gibi tarımda çok gelişmiş ülkelerde solucan gübresi yaygın olarak kullanılıyor. Kimyasal gübreler topraktaki mikroorganizmaları öldürdüğü için zararlı. Bu nedenle organik olan solucan gübresinin üretiminin artırılması lazım" diye konuştu. AA
 

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