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‘Somut adım görmek isteriz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson bir araya geldi.

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‘Somut adım görmek isteriz’

İkili, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aranmasıyla ilgili, "Bu konunun detaylarını da somut olarak görmek isteriz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aranmasıyla ilgili, "ABD’nin bir açıklaması oldu. Biz tabi ki böyle bir açıklamaya inanmak isteriz ve bunun arkasında da bir şey aramak istemeyiz ama neticede bu konunun detaylarını da somut olarak görmek isteriz" açıklamasında bulundu. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bu sürecin tamamen, Zarrap dahil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz" dedi.  AA

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