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Son bir haftada 2 bin 331 FETÖ’cü gözaltına alındı

Son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 238, FETÖ ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişi gözaltına alındı

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Son bir haftada 2 bin 331 FETÖ’cü gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 24-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, jandarma ve polis özel harekat, jandarma komando birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurları tarafından bölücü terör örgütüne yönelik 579 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendiren 43 zanlı yakalandı. 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı oldukları öne sürülen 2 bin 331 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 zanlı da güvenlik güçlerinin operasyonlarında yakalandı. Yurt genelindeki son bir haftadaki operasyonlarda 38 terörist etkisiz hale getirildi, 11 terörist teslim oldu, 16 örgüt üyesi yakalandı. Operasyonlar kapsamında yeni nesil lazer güdümlü SA-18 füzesi ile 42'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 52 silah, patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton malzeme, 114 el bombası ile 9K111 Fagot model anti-tank füzeatara ait olduğu değerlendirilen ikişer tetik ve dürbün mekanizması ele geçirildi. Güvenlik güçleri, 21 el yapımı patlayıcı ile teröristlerce kullanılan 34 sığınağı imha etti. AA
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