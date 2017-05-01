Son bir haftada 2 bin 331 FETÖ’cü gözaltına alındı Son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 238, FETÖ ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişi gözaltına alındı

01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:42 Bu haber kez okundu.