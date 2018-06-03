Son dakika... 6 ülkeden ABD'ye savaş tehdidi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 yeni gümrük vergisi uygulaması, ABD dışındaki G7 üyesi ülkeden (Japonya, Almanya, Fransa, Kanada, İtalya ve İngiltere) tepki gördü.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş 7 ülkeden oluşan G7 Grubu'nun, Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Whistler kentinde 3 gün süren Maliye Bakanları Toplantısı Cumartesi akşam saatlerinde sona erdi.

Toplantıya başkanlık eden Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau yaptığı açıklamada, grubun ABD dışındaki altı üyesi ile AB temsilcisinin, Trump'ın ABD ticaret eylemleri konusundaki uygulamalarından 'endişe ve hayal kırıklığı' duyduğunu açıkladı. Bakan Morneau, açıkladığı toplantı ortak bildirisinde grubun altı üyesi ile Avrupa Birliği'nin ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı birleştiğini belirtti.

Washington'a çağrıda bulunarak, tarifelerin uygulanmasını geri çekmesini isteyen Bill Morneau, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den de 8-9 Haziran tarihleri arasında Kanada'da yapılacak olan G7 Liderler Zirvesi'nden önce mesajlarını Başkan Trump'a iletmesini istedi.

Bu savaş başka savaş

Toplantıya katılan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire 'birkaç gün içinde ticaret savaşı başlayabileceği' uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yeni gümrük vergilerine desteğini tekrar ederek, "ABD'nin yıllarca ticarette diğer ülkeler tarafından kazıklandığını" yazdı.

Trump, çelik ithalatına getirilen gümrük vergilerinin 'ulusal güvenlik için hayati önemde olduğunu' söyledi ve ABD'nin çelik üreticilerini koruyacağını ifade etti.

Trump ayrıca Amerikan şirketlerinin Avrupa ve diğer bölgelerde karşılaştıkları sorunlardan şikâyetçi oldu ve "Artık akıllı davranma zamanı" dedi.

Misillemeler geliyor

ABD'nin ithal çeliğe getirdiği yüzde 25, alüminyuma getirdiği yüzde 10 ek vergi, 1 Haziran Perşembe günü yürürlüğe girdi. Kanada, Meksika ve AB; toplamda 2017 yılında ABD'ye 23 milyar dolar değerinde çelik ve alüminyum ihraç etmişti.

Bu da, ABD'ye geçen yıl ihraç edilen toplam 48 milyar dolar çelik ve alüminyumun neredeyse yarısına denk geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'a ek gümrük vergilerinin 'yasa dışı' olduğu uyarısında bulunmuştu, Trump ise Macron'a "AB ile ticaretin dengelenmesi gerektiğini" söyledi.

Kanada 1 Temmuz'dan itibaren ABD ürünlerine gümrük vergisini yüzde 25'e yükselteceklerini açıkladı. Amerikan çeliği, yoğurt, viski ve öğütülmüş kahve bu ürünler arasında.

Meksika Ekonomi Bakanlığı da çelik, elma, yabanmersini ve peynire yeni gümrük vergisi planını duyurmuştu.

Rusya 2014'te çıkarıldı

1998'den 2014'e kadar sekiz ülkenin üyesi olduğu ve 'G8' olarak bilinen büyük ekonomilere sahip ülkelerin oluşturduğu grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle gruptan çıkarılmasıyla 'G7' olarak anılmaya başlandı. G7 üyesi ülkeler, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD.