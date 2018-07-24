Son dakika... Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından Salı sabaha doğru TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bedelli askerlikten, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Teklif, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor. Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Teklifle, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği 1000 Euro'luk tutar, 2 bin Euro'ya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor. Teklif, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Süre düşmeyecek

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük sürenin düşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğan, partisinin Grup Toplantısındaki konuşmasında da, "Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde biz, yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Nasıl bir eğitim alacaklar?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, bedelli askerlik uygulamasında verilecek temel eğitimin, özellikle bir seferberlik durumunda, ön bilgiye sahip olan gençlerin eğitiminin daha etkili ve süratli gerçekleşmesini mümkün kılacağını söyledi.

Geçmişte bunların planlamasının yapıldığını, önceki bedelli askerlik uygulamalarından yararlanan kişilerin en yüksek yüzde 30, en az yüzde 10 olarak gerçekleştiğini anlatan Akar, "Bu manada bakıldığında 150 bin ila 400 bin arasında bir başvuru bekliyoruz. Buna göre Genelkurmayı, kuvvetlerimizi ikaz ettik. Ona göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Onda bir sorun olmaz" diye konuştu.

HABER MERKEZİ