Son dakika... Kırmızı halıdan kırmızı bültene

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Ankara'da kırmızı halı serilerek karşılanan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Prag'da gözaltına alındı.

Salih Müslim'in, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığınca, Prag'da bir toplantıya katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çekya makamlarından yakalanmasının talep edildiği, bunun üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerine göre, PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim'in Brüksel'de bir toplantıya katıldığı, Prag'da da benzer bir etkinliğe katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çek yetkililerden yakalanması talep edildi. Harekete geçen Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti.

Adalet Bakanlığı ile irtibata geçen EGM İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, Müslim'in Türkiye'ye iadesi amacıyla gerekli evrakın hazırlanması ve iletilmesi için sürecin başlatıldığını, dosyanın ivedilikle Çekya makamlarına iletileceğini bildirdi.

ABD, iadesine takoz koyabilir

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye’ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı.

Bigalı, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Müslim’in Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini, "Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye’nin iade talebini Adalet Bakanı Birinci Yardımcısına ileteceğini söylediğini" ifade etti.

Konuya ilişkin Türk makamlarının iade talebi için hazırlıklarını ivedilikle sürdürdüğünü kaydeden Bigalı, iade talebinin Çek makamlarına ulaşmasıyla hukuki sürecin başlayacağını, “Çekya’nın iş birliği içinde hareket ettiğini” vurguladı. Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti.

Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi. Ancak NATO üyesi Çekya'nın ABD ile yakın ilişkileri bulunuyor.

ABD'nin PYD/YPG ile yakın ilişkisi dikkate alındığında, bu durumun Salih Müslim'in iadesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Çek basını ilgisiz

Bu arada Pazar günü 16.00'da Çekya'nın önde gelen gazeteleri "Lidove Noviny, Mlada Fronta Dnes ve Pravo"nun internet siteleri ile haber kanalı CT-24'ün web sitesinde yaptığımız taramada Salih Müslim'in gözaltına alınmasına dair herhangi bir habere yer verilmemesi dikkat çekti.

Salih Müslim'in cürümü çok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında Müslim hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslim için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Merasim Sokak saldırısında 29 kişi yaşamını yitirmiş, 61 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlenmişti.

Müslim, iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "Terör Listesi"ne kırmızı sırada eklendi ve kendisinin bulunmasına yardımcı olanlara da 4 milyon TL ödül konulmuştu.