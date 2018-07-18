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son dakika... OHAL kalktı

20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal uygulaması 18 Temmuz itibarıyla sona erdi. Bu dönemde çıkarılan tüm KHK'lar Meclis'te de görüşülerek kanunlaştığı için OHAL döneminde hayata geçirilen düzenlemeler, OHAL'in sona ermesiyle geçersiz sayılmayacak

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:45
son dakika... OHAL kalktı

15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal uygulaması (OHAL) 18 Temmuz itibarıyla sona erdi. OHAL'in devam ettiği iki yıllık süreçte yüzlerce kanunda önemli değişiklikler yapıldı.

34 kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı. Kamudan 127 bin kişi ihraç edildi. Bin 431 dernek kapatıldı. Yüzlerce kanunda değişiklik yapıldı. 2 yıllık olağanüstü halk uygulamasının bilançosu bu. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, 7 kez uzatıldı.

KHK'lar ile en köklü değişiklik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşandı. Harp akademileri ve askeri liseler kapatıldı.

Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları da İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. OHAL kapsamında, gözaltı süresi ilk olarak 30 güne çıkarıldı. Bundan 6 ay sonra ise, bu süre 7 güne düşürüldü.

Terör bağlantısı olan belediyelere kayyum atanmasının yolu açıldı. O yetkiyle 94 belediyeye kayyum atandı. Denetimli serbestlik süresi bir yıldan 2 yıla çıkartıldı. On binlerce hükümlünün erken tahliyesinin önü açıldı.

El konulan mallar Hazine'ye devredildi

OHAL süresince, kapatılan kurum ve vakıfların mallarını hazineye devrinin önü açıldı. TMSF'ye de terörle ilişkisi tespit edilen şirketlere kayyum atama yetkisi tanındı.

Darbe girişimine karşı mücadele eden, terör olaylarının etkisiz kılınmasına destek olan sivillere yargı muafiyeti sağlandı. Resmi Gazete'den yapılan "dön" ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmeyen Türk vatandaşlarının, vatandaşlıktan çıkarılabilmesinin yolu açıldı. KHK'lar ile günlük hayatı ilgilendiren önemli düzenlemeler de yapıldı.

Terör tutuklularına tek tip kıyafet uygulamasının da önü açıldı. Ancak düzenleme hayata geçirilmedi. Günübirlik kiralanan evlere anında kolluk kuvvetlerine bildirim zorunluluğu da getirildi. İhraç kararnameleri dahil olmak üzere tüm KHK'lar, Meclis'te de görüşülerek kanunlaştırıldı.

Bu nedenle OHAL'in sona ermesi, OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile hayata geçirilen düzenlemeleri geçersiz kılmayacak.

130 bin kişi ihraç edildi

FETÖ'yle bağlantısı tespit edilen 130 binden fazla kişi, çıkarılan KHK'larla kamudaki görevlerinden ihraç edildi. İhraç edilenlerin itirazları için OHAL Komisyonu kuruldu.

OHAL Komisyonu'na bugüne kadar 108 bin 905 başvuru yapıldı. Haziran 2018 itibariyle 21 bin 500 dosya incelenirken iade kararı verilen dosyaların sayısı bin 300'e ulaştı.

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OHALKhkMeclisTbmmCumhurbaşkanlığıErdoğan
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