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Son dakika... Türkiye'de yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:58
Son dakika... Türkiye'de yeni dönem

17:35 Anıtkabir anı defterini imzalayan Erdoğan, "Milletimizin birliğini, kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz." dedi.

17:32 Erdoğan yemin törenin ardından Anıtkabir'e geldi.

17:20 Erdoğan, gazetecilerin "Size artık Cumhurbaşkanı mı diyelim, başkan mı diyelim?" sorusuna, "Başkan diyebilirsiniz" yanıtını verdi.

Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin ederek görevine resmen başladı. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de resmen başlamış oldu.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclise geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, vatandaşlarla selamlaştı.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından uğurlandı. Meclis çıkışında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'ı selamlayarak makam aracını karanfillerle donattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreninin ardından TBMM'den ayrılarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'de "Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni" düzenlenecek.

Kimler katılacak?

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne devlet başkanı sıfatıyla Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro katılacak.

Yeni bir KHK daha

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren OHAL kapsamındaki 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu.

KHK ile 'Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı' ibaresi 'MİT', 'Müsteşar' ibaresi ise Başkan şeklinde değiştirildi.

703 sayılı KHK'ya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere de valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.  KHK ile 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu yürürlükten kaldırıldı.

ayrıntılar geliyor...

Son Güncelleme: 09.07.2018 17:48
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CumhurbaşkanıErdoğanTbmmYemin TöreniAnıtkabir
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