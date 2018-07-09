Son dakika... Türkiye'de yeni dönem! işte yeni kabine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin ederek görevine resmen başladı. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de resmen başlamış oldu.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclise geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, vatandaşlarla selamlaştı.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından uğurlandı. Meclis çıkışında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'ı selamlayarak makam aracını karanfillerle donattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreninin ardından TBMM'den ayrılarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'de "Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni" düzenlendi.

Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne ise 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri iştirak etti.

Kimler katıldı ?

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne devlet başkanı sıfatıyla Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro katıldı.

AB'nin ayıbı

Türkiye'nin girmek için 1959'dan bu yana çaba sarfettiği Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ise sadece Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban törene katıldı.

Rusya'yı ise Başbakan Dmitry Medvedev temsil etti. Görevleri başında iken Erdoğan'ın güçlü ilişkiler kurduğu İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder de törene katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni icra edildi.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan etti.

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan

Yeni bir KHK daha

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren OHAL kapsamındaki 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu.

KHK ile 'Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı' ibaresi 'MİT', 'Müsteşar' ibaresi ise Başkan şeklinde değiştirildi.

703 sayılı KHK'ya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere de valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak. KHK ile 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu yürürlükten kaldırıldı.