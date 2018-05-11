Son yağışlar barajlara yaradı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa'da yüzde 99, İzmir'de yüzde 47, Ankara'da yüzde 20 ama problem yok." dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, bir gazetecinin barajlardaki doluluk oranına ilişkin sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Her ilde değişiyor ama bazı illerde doluluk yüzde 50 olursa tehlikeye varır ama bazı illerde de çok büyük barajlar, yüzde 20 dolu olsa bile onun bir sıkıntısı olmuyor. İçme suyu maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 45. Bu son yağışların çok faydası oldu. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 50'yi aştık. Düşüktü, yüzde 38'lerdeydi. Şu anda yüzde 51. Enerji maksatlı barajlarda da yüzde 50'yi yakaladık. Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa'da yüzde 99, İzmir'de yüzde 47, Ankara'da yüzde 20 ama problem yok. Özetle, geçen sene 44 yılın en büyük kuraklığını yaşadık ama çok sayıda baraj yaptığımız için, 525 baraj, bin gölet, suyu biriktirdiğimiz için o sudan istifade ettik."

Marmara Bölgesi'ndeki barajların doluluk oranında artış olduğuna işaret eden Eroğlu, "Geçen seneye göre ise Türkiye genelinde artış var. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Son yağışlar gerçekten faydalı oldu. Yağışlar bekleniyordu. Çiftçiler açısından da olumlu netice. Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi bazı bölgelerde yüzde 2, bazı bölgelerde yüzde 5 arttı. Bu da önemli bir rakam. Yağışlar devam edecek. " değerlendirmesinde bulundu. Bakan Eroğlu, yaz mevsiminde meydana gelen yağışlara değinerek, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını ve halkın dere kenarlarına yaklaşmamalarını istedi. AA