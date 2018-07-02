Sorular müfredata uygun ancak zordu

Sayılı günler hızla geçti ve ilk kez uygulanan 2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) geçen hafta sonu itibariyle gerçekleştirildi. 2 milyon 381 bin 784 adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna, 2 milyon 19 bin 853 adayın Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna ve son olarak 31 bin 453 adayın Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna başvurduğu süreç, 31 Temmuz 2018 tarihinde sonuçların açıklanması ve tercih günleriyle sonlanacak. YKS için tespitlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde sıralayabiliriz:

• Genel olarak değerlendirildiğinde hem TYT hem de AYT testlerinde sorulan soruların lise müfredatına aynı zamanda ÖSYM’nin yayımladığı örnek YKS sorularına uygun hazırlandığı söylemek yanlış olmayacak.

• Hem TYT hem de AYT testlerinde en çok dikkat çeken durum soru tarzlarına getirilen yenilikler olarak öne çıkıyor. Tüm testlerde ama en çok Matematik ve Geometri gibi sayısal derslerde birçok soru, hikâyeleştirmeye dayalı bir anlayışla hazırlandı. Temel bilgileri ve okuduğunu anlama, yorumlama becerileriyle beraber kıyaslama, çıkarımda bulunma, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, sonuçlara ulaşabilme becerisi ölçüldü. Ayrıca tüm testlerdeki sorular geçmiş dönem sınavlarıyla kıyaslandığında daha uzun metinler ve görseli fazla sorulardan oluştu.

• TYT Türkçe oturumunda geçmiş yıllarla kıyaslandığında dilbilgisi sorularında kısmi artış yaşandı, uzun-yoğun paragraf ve anlam sorularına yer verildi. Matematik testinin ise daha az işlem gerektirmesine rağmen daha fazla yorum içermesi dikkat çekiyor. TYT'de Matematik soruları üst düzey öğrencilerin çözebileceği nitelikte ancak bu öğrenciler de süre sıkıntısı yaşadı. Felsefe testi soruları da öğrencileri zorladı.

• AYT'de ise Matematik soruları bilgi ağırlıklıydı ve bu tarz sorulara alışık olmayan öğrenciler zorlandı. Fizikte ise sorular yorumdan ziyade işlem ağırlıklıydı. Bazı Fizik soruları üniversitelerin mühendislik fakültelerinin birinci sınıfındaki sınavlarda sorulan soruları andırıyordu. Eşit Ağırlık ve Sözel öğrenciler için ise Tarih soruları orta ve üst düzey alan bilgisi ölçmesi açısından belirleyici testti. HABER MERKEZİ

