Sorunları aşacağız! Çavuşoğlu ve Gabriel'den ortak mesaj

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimi aşmak için girişimler devam ediyor.

Bu kapsamda Almanya'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Almanya’nın Hannover kentinde görüştü.

İki bakan görüşmeden sonra ortak açıklama yaptı.

Nazi döneminde Almanya'dan kaçanlara Türkiye'nin kucak açtığını hatırlatan ve "Çok fazla ortaklıklar söz konusu. Yüz yılı aşan yakın bir dostluğumuz söz konusu" diyen Gabriel, şunları kaydetti: "Kısa süre önce Antalya'da değerli mevkidaşım ile bir araya geldik. Geçen sürede olumlu gelişmeler oldu. Ekonomik anlamda ve tutuklu olan vatandaşların bir kısmı serbest bırakıldı. Geleceğe dönük nasıl adımlar atılabilir, onu da görüşmek isteriz. Her ikimiz de ekonomi bakanlarımıza tavsiyelerde bulunarak ortak ekonomi kurullarının yeniden bir araya gelmeleri tavsiyesinde bulunmak isteriz. Aynı şekilde dışişleri bakanlıkları düzeyinde yeni adımlar atmak isteriz. Bir dizi zorluklar içeren konular da söz konusu oldu. Bizler NATO partneriyiz. Her konuda hemfikir olmamız beklenemez. Ama ortak konular ele alındı. Örneğin Suriye ve Yemen'deki durumu ele aldık."

'Almanya ve Türkiye iki gururlu devlet'

"Mevkidaşım ve dostum Gabriel'in daveti üzerine Almanya'yı davet etmekten büyük memnuniyet duydum. Daha önce beni Antalya'da ziyaret etmişti. Bugün özellikle Sigmar'a ve ailesine beni kendi evlerinde ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Bakan Çavuşoğlu ise açıklamasında şunları söyledi: "Sigmar, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin tarihinden bahsetti. Gerçekten tarih boyunca hiç karşı karşıya gelmemiş, savaşmamış iki ülkenin dışişleri bakanlarıyız bugün. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız var. Bazı sorunlar yaşadık. Gerginlik de oldu. Fakat biz bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. Almanya ve Türkiye iki gururlu devlet. Her iki taraf da baskıya boyun eğen halklar değil. Bu tür yöntemleri doğru bulmuyoruz. Karşılıklı anlayış ve samimi işbirliği içinde ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyoruz. Antalya'daki gibi samimi bir ortamda ilişkilerimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Karma ekonomi komisyonunun yeniden toplanması için istişarelerde bulunacağız. Görüş ayrılığı yaşadığımız konuları parantez içine alıp yola devam etmemizde fayda var. Her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da açmamız gerekiyor. Sigmar'ın söylediği gibi her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz ama görüş ayrılıklarını parantez içine alıp yola devam etmekte fayda var. Her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da açmamız gerekiyor."

Almanya, Türkiye'ye ambargo uyguluyor

Öte yandan Almanya'nın Türkiye'ye silah ambargosu devam ediyor. Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'yla görüşmesinden kısa süre önce Alman Der Spiegel dergisine mülakat veren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman Federal Hükümeti'nin Türkiye'ye çok sayıda silah ihracatına çeşitli gerekçelerle onay vermediğini açıkladı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, "Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durum böyle kalacak" dedi.

Gabriel, Türkiye'deki Alman tutukluların durumunun yanı sıra, 'genel olarak Türkiye'deki gelişmelerin' de Almanya için önemli olduğunu vurguladı. Deniz Yücel, geçen yıl Şubat ayında 'terör propagandası yapmak' ve 'kin ve düşmanlığı tahrik etmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya’nın Hannover kentinde görüştüğü Alman mevkidaşı Gabriel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugün görüş ayrılıklarımız var. Ancak bunun diyalog yoluyla aşılacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Temkinli ifadeler seçen Sigmar Gabriel ise "her konuda hem fikir değiliz, zorlu konular var" dedi.