Sosyal devletin Anayasası

YENİ MESAJ/ANKARA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet – Milli Devlet kitabının genişletilmiş yeni baskının tanıtım ve imza töreninde konuşan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ünal Emiroğlu, "Bu kitap hasta dünyaya şifadır" dedi.

Konuşmasında BTP liderinin 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'ya yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlatarak başlayan Emiroğlu şunları söyledi: "27 Şubat 2013'te Rusya Parlamentosu Duma'da çok güzel şeylere tanıklık ettik. Orada Türk düşmanı gibi sayılan ve Rusya'da aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski, Duma'da hocamızın tezini dinledikten sonra bizi odasına davet etti. Orada sohbet ederken donduk kaldık, çünkü Jirinovski, 'Ne Mutlu Türk'ün Diyene' dedi. Jirinovski gibi Türk düşmanı gibi gösterilen bir adama 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' dedirten tek lider Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Dahası var arkadaşlar. Rus diyarında 27 Şubat 2013'ten sonra dolaşan ve deyim olmaya aday olan bir laf var; Haydar Baş gibi düşünmek."

‘Uykudaki toplumlar uyandı’

Prof. Dr. Ünal Emiroğlu konuşmasında Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet – Milli Devlet kitabı için de şunları söyledi: “Bu kitap hasta dünyaya bir şifadır. Prof. Dr. Haydar Baş'ın Duma'daki konuşması yüzyılların uykusunda olan toplumları uyandırmıştır. Ekonominin insan için olduğu gerçeğini ebediyen ve ezeli olarak unutanlara, insanca topluma ve düzene kin kusanlara karşı ortaya konulan bir kitaptır bu. Haydar Baş'ın tokadını yiyen ya adam Olur, ya da iflah olmaz. Bunun ortası olmaz."

‘Haydar Baş diz doktorası yaptırıyor’

Milli Ekonomi Modeli üzerine düzenlenen 9 ayrı uluslararası kongreye dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce akademisyenin katılarak modeli değerlendirdiği ifade eden Prof. Dr. Emiroğlu, "Bütün dünyanın profesörleri gelmiş hocamızın rahle-i tedrisinde sanki diz doktorası yapıyor" dedi.

Emiroğlu, "Değişik ülkelerden akademisyenler Haydar hocadan ders almak için adeta sıraya girmişler. Böyle bir tablo var. Bizim dönemimizde diz doktorası diye bir deyim vardı. Diz doktorası şudur; doktora öğrencisisiniz bir hocanız, yol göstericiniz, ustanız vardır. Onun dizinin dibine oturursunuz, onun rahle-i tedrisinden istifade edersiniz. Usta-çırak ilişkisi gibi. Bütün dünyanın profesörleri gelmiş hocamızın rahle-i tedrisinde sanki diz doktorası yapıyor. Bu hayatta her şey bir şeye tutunur. Sarmaşık duvara tutunur, yağmur buluta, dalga kıyıya, gölge nesneye, söz manaya, düş gerçeğe, ekonomi de Haydar Baş'a tutunur" dedi.

‘Sosyal hakların eşiği’

Anayasa Profesörü Ünal Emiroğlu Ankara'daki programda yaptığı konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Milli Ekonomi ve Sosyal Devlet birbirini tamamlıyor. Sosyal adaletin itici gücü milli ekonomidir. Bu kitap sosyal hakların anayasal düzenlemesidir. Uluslararası düzlemden söz edecek olursak, Avrupa Ortak Şartı vardır, BM Sosyal Ekonomik Kültürel Paktı vardır. Bizim bunlara kapısını açan anayasamızın 90. maddesi vardır. Ne Avrupa Sosyal Şartı, ne BM Sosyal Ekonomik Kültürel Paktı hiçbiri sosyal devletin eşiği olamamıştır, bu kitaptan başkası. Milli Ekonomi Modeli sosyal devletin, sosyal hakların eşiği mesabesindedir."