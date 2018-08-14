Soylu: Yurt içinde 790 civarında terörist var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın saldırıya uğradığı bölgeyi havadan inceledi.

Daha sonra Kalana üs bölgesine geçen Soylu, burada görev yapan askerlere başsağlığı diledi. Soylu, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelede hep birlikte kararlılıklarını ortaya koyacaklarını söyledi.

7 terörist daha elimine edildi

Terör örgütünün büyük bir tükeniş içinde olduğunu, sabah 2'si Kars'ta, 5'i Tunceli'de 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Soylu, şöyle devam etti: "O kadar moralimiz, motivasyonumuz yüksek ki son bir haftada sadece iç güvenlik operasyonlarında 47 terörist etkisiz hale getirildi. 26 Haziran'dan itibaren arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz hedef çerçevesinde 214 terörist etkisiz hale getirildi. Bir önemli rakam daha 11 Mart'tan bu yana Kararlılık Harekatı'nda Kuzey Irak'ta toplam 278 terörist etkisiz hale getirildi. Tutulan hatlar, ortaya konulan strateji ve alınan sonuçlar burada devletimizin, milletimizin, geldiğimiz noktanın nasıl olduğunu açık şekilde ortaya koymaktadır."

Yıl başından bu yana terör örgütüne sadece 61 kişinin katıldığını açıklayan Soylu, "Oysa bizim aileleriyle beraber ikna ederek teslim olmalarını sağladığımız, kendisi teslim olanlar hariç 91 kişi. Burada söylemek gerekir, şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var" dedi.

HABER MERKEZİ