Sözcü'ye FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü gazetesinin İmtiyaz Sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri" iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talebi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince arama ve el koyma kararı da alındı. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, söz konusu 4 kişinin ikametlerinde arama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "Operasyon Sözcü gazetesinin yöneticileri hakkında… Şu anda sahibi zaten firari… Hakkında yakalama var" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sözcü’ye yönelik bu operasyon doğrudan Türkiye’ye yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Patron Londra'da

Gazetenin internet sorumlu müdürü Olgun'un gözaltına alındığı, gazetenin sahibi Akbay'ın ise Londra'da olduğu öğrenildi. Sözcü gazetesi İmtiyaz Sahibi Burak Akbay, sozcu.com.tr'de yayınlanan açıklamasında, "Savcının firari olduğum yolundaki açıklaması ise tam bir skandal. Referandum öncesi her Türk vatandaşı gibi oyumu kullanmak için Londra’dan İstanbul’a dönüp, vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yani Türkiye’deydim... Referandumun ardından anneannem vefat etti. Yine Türkiye’ye geldim. Bu nasıl firarilik, anlamak mümkün değil” dedi. Savcılığın soruşturmayı, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan" suçlarından başlattığı öğrenildi.

Gazetenin avukatından açıklama

Sözcü Gazetesi avvukatı Celal Ülgen, gazetenin Halkalı'daki binasının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kararda dijital dosyalara el konulması hükmünün de yer aldığını belirterek, şunları söyledi: "Bu kapsamda Burak Akbay'ın evinde yapılan aramada hiçbir şey bulunmadı. Sadece bir mini tablet bulundu ve buna el konuldu. Sözcü gazetesinde FETÖ yandaşı çıkmaz. Karşıtlarını aramak istiyorlarsa, FETÖ'nün düşmanlarını aramak istiyorlarsa biz buradayız. Son derece absürt, akla ve hukuki yönden tartışılacak hiçbir yönü olmayan, mantığa aykırı bir kararla karşılaştık" dedi.

HABER MERKEZİ