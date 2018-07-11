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Srebrenitsa'da gözyaşı günü

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 35 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:02
Srebrenitsa'da gözyaşı günü

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 35 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile milletvekillerinin de katıldığı cenaze ve anma törenine, bölge ülkelerinden siyasiler, din adamları, diplomatlar, uluslararası kurumların temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından 10 binden fazla kişi katıldı. Öğle namazının ardından 35 kurbanın cenaze namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazoviç, soykırım kurbanları için dua etti.

Duanın ardından tek tek isimleri okunan 35 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önceden hazırlanan mezarlara taşınarak aileleri tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı, bugünkü cenaze törenin ardından 6 bin 610'a yükseldi. Bu arada Avrupa Birliği (AB), Srebrenitsa soykırımını "modern Avrupa'nın ve insanlık tarihinin en karanlık anlarından biri" olarak nitelendirdi!

Ancak AB, soykırımı Sırbistan'ın işlediğini kabul etmiyor. Cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Buraya defnedilenler esasen soykırıma sessiz kalanlardır. Asıl ölen insanlıktır, o soykırıma sessiz kalanlardır. Tarih bunu affetmeyecek" şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ
 

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Srebrenitsa
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