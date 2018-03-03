Stratejik Racu kontrol altında

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan ve bugün itibarıyla 44. güne giren Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in stratejik öneme sahip Racu belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne aldı.

Belde merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları sürüyor. Stratejik önem sahip Racu belde merkezinin alınmasıyla Zeytin Dalı Harekatı kapsamında merkezi ele geçirilen belde merkezi sayısı 2 oldu. Cinderes hattında da YPG mevzi kaybediyor. Savaş uçakları ve helikopterlerin hava harekâtının ardından Ramadiye ve Hamilek köyleri alındı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 93'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere toplam 123 noktayı ele geçirdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434 oldu.

924 terör hedefi imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'e ait 924 hedef, hava harekatlarıyla imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan bilgilendirmede harekat kapsamında, teröristlerle girilen çatışmalarda 3 Mart itibarıyla 41 Mehmetçik'in şehit düştüğü, 199 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralanan 63 askerin ise tedavilerinin tamamlandığı ve görevlerine döndükleri ifade edildi.

TSK tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile şeffaf bir şekilde yürütüldüğü anlatılan bilgilendirmede, "Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesine yer verildi.



