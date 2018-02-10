Su için kazdılar doğalgaz çıktı

Ulukışla'nın Alpagut Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Can elma bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya gaz çıktı.

Çıkan gazı ateşle yakan vatandaşlar gaz sevinci yaşıyor. 130 metrede çıkan gaz ile ilgili Konya Maden Teknik Arama (MTA) ekipleri yaptığı inceleme sonrasında BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi.

Kuyudan koku geldiğini fark eden Bahçe sahibi Mehmet Can, "Dün sabaha doğru beni aradılar ve kuyudan bir koku geldiğini buradan çıkan suyun işe yaramayacağını söylediler. İptal edelim mi dediler devam edin dedim ve yarım saat kadar sonra işçinin biri bayılacak gibi 'gaz kokusundan durulmuyor, biz son veriyoruz' dediler. Olay yerine geldim gerçekten de gaz kokusu geliyor. Sondaj aletleri buradayken yaksaydık bütün araçlar yanabilirdi. Tutuşmaya başladı ve anladık ki yanıcı bir gaz. Devletimiz için çok sevindik bedava enerji. Saf gaz yanıyor. Benim toprağımda olması mesele değil vesile olmama çok sevinirim" dedi.

HABER MERKEZİ