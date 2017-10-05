‘Suikast’ davasında ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adliyesi binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda 20 Şubat'tan bu yana görülen davada karar, Çarşamba günü gerçekleştirilen 7. duruşmada açıklandı.

Sanıklardan 31'ine 4'er ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası veren Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bir sanığı 18 yıl, başka bir sanığı ise 15 sene hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski Yüzbaşı Burkay Karatepe ve olaydan 13 ay sonra yakalanan eski Yarbay Özcan Karacan ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski Albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Suikast girişimini planlayan ve saldırıyı yöneten davanın iki numaralı sanığı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler ekibinin başındaki eski Binbaşı Şükrü Seymen, MAK ekibinin yöneticisi eski Binbaşı Taner Berber ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski Başçavuş Zekeriya Kuzu'ya 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eski yaverin başka davaları da var

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın beraatine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri eski Albay Ali Yazıcı'ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Yazıcı'nın cezası, eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Sanık Yazıcı hakkında Genelkurmay Çatı Davası ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet dahil çeşitli cezalar talep ediliyor.

Helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme" suçundan yargılanan dönemin Deniz Hava Komutanı eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya 15 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet artı 82,5 yıl

Heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldırıyı gerçekleştirilen yer ekibini yönettiği belirtilen Özel Kuvvetler'den Şükrü Seymen ile ekiptekiler Bahadır Sagun, Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Mehmet Öztürk, Muammer Gözübüyük ve Mustafa Serdar Özay, SAT ekibinde yer alan Özay Cödel, Ali Sarıbey ve Haldun Gülmez, MAK ekibinin başındaki eski Binbaşı Taner Berber ile Zekeriya Kuzu, Abdulhamit Gülerden, Ekrem Benli, Erkan Çıtak, Gökhan Güçlü, İlyas Yaşar, Muhammet Burak İpek, Ömer Faruk Göçmen, Selman Çankaya, Serkan Elçi ve Yakup Özcan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski Başçavuş Zekeriya Kuzu, 4 kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "Cumhurbaşkanına hakaret", "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" suçlarından 82,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA