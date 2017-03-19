Şükrü Balcı’da mezuniyet töreni

İstanbul Florya Şükrü Balcı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 690 polis için tören düzenlendi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Florya Şükrü Balcı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun olmaya hak kazanan polisleri güzel ve onurlu bir meslek seçtikleri için tebrik etti.

Polis olmakla önemli bir görev üstlendiklerini anlatan Şahin, göreve başlayacak polislere hayatları boyunca adaletten ayrılmamaları, dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. Zaman zaman yetki ve kanunların yetersiz kalabildiğini aktaran Şahin, 15 Temmuz'un böyle günlerden bir gün olduğunu ve o günün polisin, jandarmanın ve askerin milletin emrinde ve yanında sokaklarda olduğunu kaydetti.

Polisin, askerin ve jandarmanın bir ülkenin bel kemiği olduğunu anlatan Şahin, "Sizler artık bu millete hizmet etmeye layık, bu milletin ihtiyacını karşılayacak derecede bir polis memurusunuz. Biz, bu arkadaşlarımızla inşallah suç ve suçlu mücadelesinde çok daha büyük bir kuvvet kazanmış olacağız. İnşallah, bu çıktığınız kutlu yolda, yürüyüşte millete hizmet etme yolunda Cenab-ı Hak sizlerin yanında olacaktır." diye konuştu.

Şükrü Balcı POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Cengiz Özer de 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek vatanı bölmek, parçalamak, bayrağı indirmek ve ezanı susturmak isteyen hainlere asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Mezun olmaya hak kazanan polislerin tüm yasaların yüklediği her türlü görevi eksiksiz olarak yerine getireceklerine inancının tam olduğunu anlatan Özer, "Önümüzdeki uzun, yorucu ve fedakarlık gerektiren fakat son derece onur verici görev yıllarınızda yolunuz, bahtınız daima açık, Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Yaş kütüğüne plaket çakıldı

18. dönem birincisi Ali Gülden ise ülkesine ve milletine sadakatle hizmet aşkı ile donandıklarını söyledi. Gülden, aziz şehitleri unutmayacaklarını ve gazileri de her daim anacaklarını belirterek, "Anayasa ve yasalara bağlı, Türk milleti milli, manevi, insani ve ahlaki değerleri meslek etiği ve davranış haline getirerek, özü sözü bir, vakur, kibar ve nazik hareket ederek bize verilen görevi her türlü olumsuz şartlara karşı kanuna uygun bir şekilde yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 18. dönem birincisi Ali Gülden, yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından ise dereceye girenlere diploma ve ödülleri verildi. Daha sonra 690 polis, hep birlikte keplerini havaya attı. Bu sırada aileler, duygulu anlar yaşadı. Törende, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın kutlama mesajı da okundu.

AA