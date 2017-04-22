Şüpheli paketten oyuncak çıktı

Polis ekipleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bomba imha uzmanının incelediği paketten oyuncak çıktı. Üsküdar Devlet Hastanesinin bahçesinde sabah saatlerinde gezen özel güvenlik ekipleri bahçe içinde şüpheli bir paket gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle bahçeyi boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ağacın altında bulunan paketi inceledi. Paniğe neden olan şüpheli paketten oyuncak çıkarken, polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İHA