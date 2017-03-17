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Suriye 1 İsrail jetini düşürdü

Suriye, gece boyunca İsrail uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Palmira yakınlarındaki askeri bir noktanın hedef alındığını açıkladı. Açıklamada saldırıya katılan bir İsrail jetinin de düşürüldüğü belirtildi.

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Suriye 1 İsrail jetini düşürdü

İsrail'e ait savaş uçakları gece saatlerinde Suriye'de belirlenen hedeflere saldırı düzenlemiş, Suriye saldırılara yanıt olarak uçaksavar füzeler fırlatmıştı. Şam'dan İsrail'in saldırısı ve sonrasında yaşananlarla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uçaksavar sistemlerimiz karşılık verdi ve uçaklardan birini işgal altındaki bölgede düşürdü. Bir uçak da vuruldu, diğerleri ise kaçtı" denildi. İsrail ordusu sözcüsü tarafından yapılan ilk açıklamada ise 'bir İsrail jetinin düşürüldüğü, birinin de vurulduğu' reddedildi.

Sözcü, "Bildiğimiz kadarıyla ne İsrail Hava Kuvvetleri uçakları ne de İsrail vatandaşlarının güvenliği tehlikeye atıldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye'den yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının kısa süre önce ikinci kez IŞİD'den temizlenen Palmira yakınlarındaki askeri bir noktayı hedef aldığı kaydedildi.

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