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Suriye 'barış yolu'nda ilerliyor

Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesi için Astana’da düzenlenen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran ortak denetleme komisyonu kurulmasında uzlaştı. Taraflar, Astana'da Perşembe günü yapılan görüşmelerden memnuniyetle ayrıldı. Teknik görüşmeler Ankara'da devam edecek.

17 Şubat 2017 Cuma 15:26
Suriye 'barış yolu'nda ilerliyor

YENİ MESAJ/HABER-ANALİZ

Kazakistan'ın başkenti Astana'da üçüncüsü düzenlenen Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin denetlenmesi için ortak komisyon oluşturma kararı aldı. Görüşmelerin ardından açıklama yapan diplomatik kaynaklar, ateşkesin denetlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında ortak komisyon kurulmasında anlaştıklarını, çalışmalara Ankara'da devam edileceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev de düzenlediği basın toplantısında, ortak komisyon oluşturma kararının önemine değindi. Lavrentiev, "Bu ortak grup özellikle ateşkesin izlenmesini sağlayacak ve kontrol edecek. Ayrıca siyasi süreçle ilgili de farklı açılardan çalışacak” dedi.

Rejim ile muhalefet anayasayı ele alacak

Rejim ile muhalefet heyetinin çalışma grubuyla anayasal reformların başlatılması konusunda görüştüklerini dile getiren Lavrentiev, tarafların şimdilik sessizlik içinde olduğunu ancak bu temasların tarafların pozisyonlarını birbirine yaklaştıracağına inandıklarını dile getirdi.

Muhalifler adına açıklama yapan Muhammed Alluş, görüşmelerde ateşkes ihlallerini denetleme mekanizması ve tutukluların serbest bırakılmasını ele aldıklarını söyledi.

Alluş, mekanizma üzerindeki çalışmanın devam etmesi konusunda uzlaştıklarını ve görüşmelerin Ankara’da süreceğini söyledi. Ankara'daki görüşmelerde rejim hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılması konusunu da ele alacaklarını söyleyen Alluş, ateşkesi denetleyecek komisyonda İran yerine Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'ün yer almasını istediklerini belirtti.

Esad yönetimi: Görüşmeler verimli geçti

Görüşmelere katılan Beşşar Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi, düzenlediği basın toplantısında, Astana'daki temasların Cenevre’de yapılacak müzakereler için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Caferi, görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti. İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı. 6 Şubat'taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Son Güncelleme: 17.02.2017 15:52
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tibet 2017-02-18 11:03:44

Evrilen BOP ta
1-Birinci perde; Arap baharından önce Türk baharı başlatıldı
Türkiye açısından, eşbaşkan-AKPKK nın Pentagonda kurulması...
Dünya açısından, ; Rusya nın Suriye üzerinden ortadoğuya yerleşmesi
2-İkinci perde ; atlantik birliğinin ayrışması
Türkiye açısından, Eşbaşkanın karşısına yeni” rakipler çıkacak...
Dünya açısından, almanya-rusya bloğu washington karşı kuruluyor
3-şimdi üçüncü perde açılıyor ; Yeni anayasa yeni Türkiye yeni Suriye yeni Irak ile yeni ortadoğu
Türkiye açısından, yeni anayasa ile anadolu islam federasyonu Türkiye
Dünya açısından, Trum ile sözde kürdistan ın 4. ayağı İran da karışıklıklara herkes hazır olsun

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