'Suriye canlanmaya hazır'

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye ordusunun başkent Şam’ın kırsalının kurtarılmasına yönelik operasyonlarının tamamlandığını, ülkede yeniden canlandırılması için tüm koşulların hazır olduğunu söyledi. Basın toplantısında konuşan Rudskoy "Suriye ordusunun Şam'ın çevresindeki tüm mahallelerinin kurtarılmasına yönelik operasyonu tamamlandı" dedi.

Rudskoy, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin yönetiminde, Doğu Guta, Doğu Kalamun ve Yarmuk'ta eşi benzeri görülmemiş bir insani operasyon düzenlendiğini ifade etti. Rudskoy "Siviller arasında yaralanmalar ve kayıplardan kaçınılarak, Şam'ın çevresindeki tüm mahallelerinden insani koridorlar üzerinden 188 bin 234 kişi tahliye edildi.

Bunlardan 28 bin 725'i militandı. Militanlar istekleri doğrultusunda ülkenin kuzeyindeki bölgelere tahliye edildi. Sivillerin büyük kısmı da evlerine döndü" dedi. Rudskoy "Suriye'nin bütün, bölünmez bir ülke olarak yeniden canlandırılması için şu an tüm koşullar oluşturuldu. Ancak bu hedefe ulaşmak için yalnızca Rusya değil, uluslararası toplumun diğer üyelerinin çabalarına da ihtiyaç var" dedi. HABER MERKEZİ