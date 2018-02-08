Suriye'de ilk! ABD Suriye ordusuna saldırdı

Türkiye'nin Afrin'e Zeytin Dalı harekâtı sürerken Suriye'nin bir başka noktasından beklenmeyen büyük bir çatışma haberi geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı askerler ile Hizbullah güçleri ABD'nin Suriye'deki müttefiki YPG'li teröristlerin Deyrizzor yakınlarındaki karargahına kapsamlı bir operasyon düzenledi.

500'den fazla askerin katıldığı ve tanklar, toplar ve çoklu roket sistemlerinin kullanıldığı son dönemlerin en büyük operasyonda, ABD sahadaki müttefiki YPG güçlerini korumak için Suriye ordusunu vurdu.

Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan terör karargahına gerçekleşen büyük saldırının ardından taraflar çatışmaya girdi. Savaşın bir cephesinde ABD askerleri ile YPG'li teröristler vardı, diğer yanda ise Suriye ordu ile Hizbullah güçleri vardı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırıda 100'den fazla Suriyeli askerin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıyı kınayan Rusya, Suriye askerlerinin öldürülmesini 'saldırı eylemi' olarak niteledi.

Krizin yedinci yılını doldurmak üzere olduğu Suriye'de bugüne kadar bu çapta bir çatışma yaşanmamıştı.

YPG'ye ABD dokunulmazlığı

ABD bu hamlesiyle sahadaki ortağı YPG'ye dokunulmazlık zırhı sağladığını ortaya koymuş oldu.

YPG'ye karşı yapılacak operasyonları cevapsız bırakmayacağını ortaya koymuş olan ABD, bu hamlesiyle Türkiye'nin Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı başlatmasıyla yalnız bırakıldığını düşünene PYD/YPG'ye de mesaj vermiş oldu. ABD'nin asıl mesajı ise Türkiye'ye.

Afrin'i teröristlerden temizledikten sonra İdlib ve Münbiç'e yöneleceğini deklare eden Türkiye'ye Suriye ordusunu vuran ABD bu hamlesiyle 'dur' diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin Münbiç’ten çekilmesini istemiş ve Türk askerinin oraya girerek bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceğini söylemişti. Bu sözlere ABD'nin cevabı gecikmedi.

ABD'li Korgeneral Paul E. Funk, koalisyon güçlerinin DEAŞ mücadelesinin devam ettiğini, bu çerçevede Amerikan askerlerinin Münbiç’te kalmaya devam edeceğini söyledi. Funk, ABD'nin Türkiye’nin itirazına rağmen Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Soçi Zirvesi'nin ikincisi İstanbul'da

Öte yandan dün telefonda Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, Rusya ve İran’ın ilkini Soçi’de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, iki lider İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturmasına ivme kazandırma hususunda mutabakat vurgusu yaptı.

Astana süreciyle ilgili fikir alış verişinde bulunan ve Doğu Guta’daki insani duruma değinen Erdoğan ve Putin'in Suriye meselesinde işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etme konusunda kararlı oldukları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e 3 Şubat’ta İdlib’de Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov’un öldürülmesi ile ilgili başsağlığı diledi.