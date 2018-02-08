Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114264
ALTIN
162.039
DOLAR
3.8267
STERLİN
5.3364
EURO
4.6893

Suriye'de ilk! ABD Suriye ordusuna saldırdı

ABD, terör örgütü YPG'ye operasyon düzenleyen Suriye ordusunu vurdu. Saldırıda 100'den fazla Suriyeli askerin öldürüldüğünü ABD resmen açıkladı. ABD'nin bu hamlesi, Afrin'den sonra sırda Münbiç'in olduğunu deklare eden Türkiye'ye de bir gözdağı niteliğinde

08 Şubat 2018 Perşembe 10:42
Suriye'de ilk! ABD Suriye ordusuna saldırdı

Türkiye'nin Afrin'e Zeytin Dalı harekâtı sürerken Suriye'nin bir başka noktasından beklenmeyen büyük bir çatışma haberi geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı askerler ile Hizbullah güçleri ABD'nin Suriye'deki müttefiki YPG'li teröristlerin Deyrizzor yakınlarındaki karargahına kapsamlı bir operasyon düzenledi.

500'den fazla askerin katıldığı ve tanklar, toplar ve çoklu roket sistemlerinin kullanıldığı son dönemlerin en büyük operasyonda, ABD sahadaki müttefiki YPG güçlerini korumak için Suriye ordusunu vurdu.

Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan terör karargahına gerçekleşen büyük saldırının ardından taraflar çatışmaya girdi. Savaşın bir cephesinde ABD askerleri ile YPG'li teröristler vardı, diğer yanda ise Suriye ordu ile Hizbullah güçleri vardı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırıda 100'den fazla Suriyeli askerin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıyı kınayan Rusya, Suriye askerlerinin öldürülmesini 'saldırı eylemi' olarak niteledi.

Krizin yedinci yılını doldurmak üzere olduğu Suriye'de bugüne kadar bu çapta bir çatışma yaşanmamıştı.

YPG'ye ABD dokunulmazlığı

ABD bu hamlesiyle sahadaki ortağı YPG'ye dokunulmazlık zırhı sağladığını ortaya koymuş oldu.

YPG'ye karşı yapılacak operasyonları cevapsız bırakmayacağını ortaya koymuş olan ABD, bu hamlesiyle Türkiye'nin Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı başlatmasıyla yalnız bırakıldığını düşünene PYD/YPG'ye de mesaj vermiş oldu. ABD'nin asıl mesajı ise Türkiye'ye.

Afrin'i teröristlerden temizledikten sonra İdlib ve Münbiç'e yöneleceğini deklare eden Türkiye'ye Suriye ordusunu vuran ABD bu hamlesiyle 'dur' diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin Münbiç’ten çekilmesini istemiş ve Türk askerinin oraya girerek bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceğini söylemişti. Bu sözlere ABD'nin cevabı gecikmedi.

ABD'li Korgeneral Paul E. Funk, koalisyon güçlerinin DEAŞ mücadelesinin devam ettiğini, bu çerçevede Amerikan askerlerinin Münbiç’te kalmaya devam edeceğini söyledi. Funk, ABD'nin Türkiye’nin itirazına rağmen Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Soçi Zirvesi'nin ikincisi İstanbul'da

Öte yandan dün telefonda Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, Rusya ve İran’ın ilkini Soçi’de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, iki lider İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturmasına ivme kazandırma hususunda mutabakat vurgusu yaptı.

Astana süreciyle ilgili fikir alış verişinde bulunan ve Doğu Guta’daki insani duruma değinen Erdoğan ve Putin'in Suriye meselesinde işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etme konusunda kararlı oldukları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e 3 Şubat’ta İdlib’de Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov’un öldürülmesi ile ilgili başsağlığı diledi.

Son Güncelleme: 08.02.2018 18:37
Anahtar Kelimeler:
AfrinMünbiçSuriyeSuriye OrdusuTeröristYPGABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerkük'te seri cinayetler
Kerkük'te seri cinayetler
Tek çıkar yol Suriye ile anlaşmak
Tek çıkar yol Suriye ile anlaşmak
Kudüs'te zulüm katlandı
Kudüs'te zulüm katlandı
"ABD’de Başkan ve sistem arasında bir tutarsızlık var"
"ABD’de Başkan ve sistem arasında bir tutarsızlık var"
Türkiye'den kritik Suriye mesajları... "Biz Esad için..."
Türkiye'den kritik Suriye mesajları... "Biz Esad için..."
Eyercioğlu: Biz bu hale nasıl geldik?
Eyercioğlu: Biz bu hale nasıl geldik?
970 terörist öldürüldü
970 terörist öldürüldü
Bu ilk kez söyleniyor! Türk ve Amerikan askerleri...
Bu ilk kez söyleniyor! Türk ve Amerikan askerleri...
PYD/YPG sanalda mevzilendi
PYD/YPG sanalda mevzilendi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim