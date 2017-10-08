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'Suriye'de kaos olursa Türkiye'de huzur olmaz'

AK Parti kampında kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de kaos olursa biz burada nasıl huzur içinde yaşayacağız. Biz Suriye'ye gitmediğimizde Suriye bize geliyor" dedi.

08 Ekim 2017 Pazar 18:08
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'Suriye'de kaos olursa Türkiye'de huzur olmaz'

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın son gününde kapanış konuşması yaptı.

"Birileri partimizdeki değişimle ilgili ifadelerimizi ısrarla farklı yönlere çekme gayretinde. Kimse kendisini davamız üzerinde göremez" diyen Erdoğan şunları söyledi: "Birileri bizim partimizdeki değişimle ilgili ifadelerimizi, neyi kastettiğimiz çok belli olduğu halde ısrarla farklı yönlere çekmenin gayreti içindedir. Kurucularımızdan, milletvekillerimize, kadın ve gençlik kollarımızdan ailelerimize kadar herkes bu salondadır. Yol arkadaşlığı asla kişilerle kaim değildir. Şahsım dahil hiç kimse kendini davanın üzerinde göremez. Aynı zamanda bu davanın her bir ferdi ülkemize yaptığı hizmetler itirabarıyla başlı başına bir abidedir

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Suriyede Kaos OlmamalıCumhurbaşkanıErdoğanAK Parti KampıSuriyeTürkiye
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