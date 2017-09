'Suriye'de yeni devlete izin yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "FETÖ gibi, PKK gibi, DEAŞ gibi DHKP-C gibi ihanet örgütleri ile terör örgütleri ile birlikte hareket etmediği sürece, kökeni, meşrebi, yaşam biçimi ne olursa olsun herkese gönlümüz ve kollarımız açıktır" dedi.

Konuşmasında 'huzur gelene kadar OHAL devam edecek' mesajı veren Erdoğan şunları söyledi: "İktidarımızın ilk ayında OHAL'i kaldırdık. Maalesef bölge teröre çok daha farklı bir şekilde tanışma noktasında yol verdi. Şu andaki OHAL'in en önemli özelliği terör örgütlerini defetmek, onları inlerinden bulup çıkarıp gömmektir. Çünkü benim Güneydoğu'daki, Doğu'daki halkım, ülkemdeki halkım huzura kavuşmadıkça biz sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. O yüzden OHAL'le birlikte bölgeyi huzura erdirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”

'Bölücülere her tarafı mezar ederiz'

"Terör örgütü PYD/YPG'ye Suriye'de sözde devlet kurdurmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemiz ve milletimiz için çalışırken FETÖ ihanet çetesinin ordu içindeki mensupları bir darbe girişiminde bulundu. Hemen ardından da Suriye'de kurulmak istenen terör devletinin önünü kesecek hamlemizi yaparak Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Terör örgütü PYD/YPG'ye sözde devlet kurdurmayız, kurdurmayacağız. Bazıları Kürt devleti deyip duruyor, ben bunları Kürt kardeşlerime hakaret olarak kabul ediyorum. Suriye'de başka bir devlete asla izin vermeyeceğiz. Bizler 80 milyon tek devletiz. Bu vatanı bölmeyi gayret edenlere biz her tarafı mezar ederiz. Şu anda Suriye'nin kuzeyinde, 2000 kilometrekarelik alan bizim kontrolümüzdedir. Cerablus'a, Rai'ye, El Bab'a indik. Oradaki 2000 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık. Hedefleri Akdeniz'e ulaşmaktı. Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Gabar'da ne yapıyorsak her yerde bunları nerede görürsek aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bu vatanı bölmeye çalışanlara biz her tarafı mezar ederiz."