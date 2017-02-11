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Suriye'den yine acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab civarında devam eden çatışmalarda bir askerimiz şehit olurken bir askerimiz de yaralandı

11 Şubat 2017 Cumartesi 20:11
Suriye'den yine acı haber
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da, terör örgütü DEAŞ'li teröristlerle yaşanan çatışmada bir askerimiz daha şehit düştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada bir asker şehit edildi, bir asker yaralandı.
Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askere de acil şifa dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, şu an itibarıyla bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
El BabSuriyeşehitTSK
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