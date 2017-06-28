Suriye gündemi daha da kızışıyor

Suriye gündemi yeniden hareketleniyor. ABD'nin hedefi Suriye'ye topyekûn bir operasyon düzenlemek. Bu operasyonun gerekçesi ise bilindik bir bahane olan kimyasal silah yalanı olacak gibi görünüyor. Trump yönetimi bu bahanenin alt yapısını hazırlamaya başladı. İlk işaret Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'dan önceki gün geldi.

Spicer, "ABD, Esad rejimi tarafından, masum çocuklar dahil kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek muhtemel bir kimyasal silah saldırısı hazırlıklarının olduğunu tespit etmiştir. Bu hazırlıklar 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah saldırısından öncekilere benzemektedir ancak eğer Bay Esad kimyasal silahlar kullanarak yeni bir kitlesel ölüm saldırısı düzenlerse, o ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir" dedi.

ABD'nin açıklamalarına karşılık veren Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar, Suriye hükümetinin hiçbir zaman kimyasal saldırı düzenlemediğini ve gelecekte de asla düzenlemeyeceğini söyledi. Haydar, Beyaz Saray'ın Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığında olduğu yönündeki açıklamasının ise BM'de Suriye'ye karşı başlatılacak diplomatik savaşın bir göstergesi olabileceğini belirtti.

ABD'nin ilk ortağı Fransa oldu

Suriye saldırısına bahane arayan ABD, yanına ortak arayışını da sürdürüyor. Bu anlamda ilk ortak Fransa oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleşmesi halinde koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Trump ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede Suriye konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, kimyasal bir saldırı olması halinde koordineli bir biçimde ortak karşılık verilmesinin görüşüldüğü kaydedildi.

Bakan Fikri Işık, Mattis ile görüştü

Suriye gündeminde bir kritik başlık da Rakka ve Münbiç. ABD'nin terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG ile birlikte başlattığı operasyon sürüyor. Türkiye ABD'nin terör örgütü YPG ile birlikte hareket etmesinden rahatsız.

Bu rahatsızlık Brüksel'de iki ülkenin savunma bakanları arasında yapılan görüşmede bir kez daha ele alındı. Savunma Bakanı Fikri Işık NATO Savunma Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü. Bakan Işık görüşmede Türkiye'nin rahatsız olduğu konuları bir kez daha Amerikalı muhatabına aktardı. ABD Savunma Bakanı James Mattis görüşme öncesi YPG'ye Rakka operasyonu için verilen lojistik ekipmanın bir kısmının geri alınabileceğini söyledi.

Duruma göre Rakka’dan sonra da YPG’ye silah verebileceklerini kaydetti. Mattis, “Savaş sırasında silahları alabiliriz, tamir ederiz, belirli bazı şeylere ihtiyaç kalmadığında, onları ihtiyaç duydukları şeylerle değiştiririz, bunun gibi bir şey” dedi.

YPG ÖSO'ya saldırdı TSK karşılık verdi

ABD yetkilileri adeta Türkiye ile dalga geçen açıklamalar yaparken destekledikleri terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik Doçka silahıyla taciz atışı gerçekleştirildi.

Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılık verildi. TSK'dan yapılan açıklamada Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK mensuplarınca Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildiği bildirildi.

"Türkiye operasyon yapabilir"

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nden Vladimir Avatkov İzvestiya gazetesine verdiği demeçte dikkat çekici bir Türkiye değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon düzenlemesi ihtimalinin dışlanamayacağını belirten Avatkov, "Türklerin ülkenin güneydoğusunda ve doğrudan Suriye'de savaşmaya hazır güçleri var. Fırat Kalkanı operasyonu da geçen yılki darbe girişiminde zayıflayan orduyu güçlendirip onlara gereken askeri deneyimi verdi. ABD'nin Kürtlerle işbirliği yapması Ankara'yı çok rahatsız ediyor. Erdoğan uyarılarını giderek daha sık yapmaya başladı. Türkiye'nin NATO'yla ilişkilerini gözden geçirme ihtimali nedeniyle bu uyarıları ciddiye almak gerek" dedi.