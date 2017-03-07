Suriye'nin geleceği de bitti

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Sivil toplum örgütü Save the Children'ın (Çocukları Kurtarın Vakfı) hazırladığı rapor, 5.8 milyon Suriyeli çocuğun yardıma muhtaç olduğunu ortaya koydu.

Kurumun Suriye'de yetişkinlerin yanı sıra 450'den fazla çocukla görüşerek hazırladığı rapor, ülkede 6 yıldır süren savaşın çocuklarda kendisine zarar verme, intihar girişimi, kalp hastalığı, diyabet, uyuşturucu kullanımı ve depresyon gibi olumsuzluklara yol açtığını ortaya koydu.

Raporda, Suriye'de 6 yıldır devam eden savaşın çocuklarda neden olduğu 'görünmez psikolojik yaralara' dikkati çekti.

Sürekli bombardıman darbe vuruyor

Devamlı bombardıman, hava saldırıları ve şiddete maruz kalan çocukların sürekli korku içinde yaşadığı belirtilen raporda, 'toksik stres' denilen bu durumun tedavi edilmediği takdirde çocukların fiziksel ve ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli etkilere neden olabileceği belirtildi.

Uzmanlar, toksik stresin en tehlikeli psikolojik rahatsızlık olduğuna işaret ediyor.

Raporda, çocuklar üzerindeki sürekli psikolojik baskının yatak ıslatma, konuşma engeli veya konuşma yeteneğini tamamen kaybetmesi şeklinde kendini gösterdiği vurguladı.

Save the Children'in İdlib'deki bir çalışanı çocukların kapı sesi dahil her türlü sese karşı adeta teyakkuzda olduğunu, bu tür seslere şiddetli tepki gösterdiğini kaydetti. Çocuklarda sıklıkla görülen travmalardan birini de gece yarısı uyanıp hıçkıra hıçkıra ağlamaları oluşturuyor.

Araştırma 15-18 yaş arasındaki gençlerin yüzde 51'inin yaşadığı travmanın etkisini atlatmak için 'değişik ilaçlara ya da uyuşturucu'ya yöneldiğini oryaya koyuyor.

Çocuklar silah altına alınıyor

Ülkede yaşanan bir başka sorunu da 12-18 yaş arasındakilerin önemli bir bölümünün silahlı gruplar tarafından su-istimal edilmesi teşkil ediyor. Ülkede çocukları kışlalarda ya da kontrol noktalarında görmek mümkün... Çocukların karşılaştığı en büyük sorun ise eğitimden mahrumiyet olarak öne çıkıyor. Zira Suriye'de savaş başladığından bu yana 4 bin okul yıkılmış durumda.

Bir öğretmenin çocukların duygularına ilişkin şu anlattıkları ise dikkat çekiyor: "Çocuklar ölmek istiyor. Cennete gideceklerini, böylece ısınabileceklerini, yiyip oynayabileceklerini düşünüyorlar. Aralarında yaralanmayı isteyenler bile var. Böylece hastaneye gidip kuşatmadan kurtulacaklarını, istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar." Gelinen noktada Suriye'de birçok şehirde 1 milyon insana bir psikiyatri uzmanı düşüyor. Bu veri bu çocukların tedavi edilme şansının olmadığını ortaya koyuyor.

Savaşın ağır bilançosu

Savaş öncesinde Suriye'nin nüfusu 22 milyondu. Halen ülke içinde 5.8 milyonu çocuk olmak üzere 13.5 milyon kişi yaşıyor. Ülkede 4.8 milyon kişi kuşatılmış ve ulaşılması zor bölgelerde yaşıyor. Ülkede savaşın başlangıcından bu yana 350 bin kişi hayatını yitirdi. Yaklaşık 8 milyon insan ülkeyi terketti. Bunun 3 milyona yakını Türkiye'de bulunuyor.