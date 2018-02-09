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Suriye'nin petrolü PYD/PKK işgalinde

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'de en büyük petrol ve doğal gaz sahalarını işgal etmiş durumda. Ülkenin enerji kaynaklarının yüzde 70'ten fazlasını örgüt elinde tutuyor

09 Şubat 2018 Cuma 15:09
Suriye'nin petrolü PYD/PKK işgalinde

Terör örgütü DEAŞ, ülkede etkili olmaya başladığı 2013 ortalarından itibaren, enerji sahaları boyunca ilerleme stratejisi izledi. DEAŞ, Suriye'nin en büyük petrol ve doğal gaz yatakları ile sahalarını içeren Deyrizor'un yanı sıra Rakka, Humus ve Haseke illerindeki sahaları ele geçirmişti.

Ancak geçen Eylül ayında ABD'nin yoğun hava desteğini alan terör örgütü PYD/PKK, Haseke ve Rakka'nın tamamı ile ülkenin en büyük 11 petrol yatağını barındıran Deyrizor'un doğusunu işgal etti.

PYD/PKK, 23 Eylül 2017'de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Konoko'yu, Ekim ayı başında Cafra petrol sahasını ele geçirdi. 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etti.

Deyrizor'un doğusundaki Tanak, Vard, Afra, Kevari, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları da tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Petrol üretiminin sürdüğü Rümeylan, Süveydiye ve Karaçok sahalarındaki yaklaşık 350 küçük çaptaki kuyudan, günlük 30-35 bin varil petrol çıkarılıyor.

Petrol kuyularının yoğunlaştığı Kahtaniye, Bedran, Zarba, Saide, Babasi ve Alyan'daki kaynaklar ise 3 ay önce kullanıma sokuldu. Haseke'nin Cipse, Kibebe ve Tişrin petrol sahaları ile Cipse'deki doğalgaz çevrim santrali yine PYD/PKK işgalinde. Tüm bu işgal alanı ile PYD/PKK, Suriye'nin enerji kaynaklarının yüzde 70'ten fazlasına hakim durumda.

Su kaynakları da işgal altında

Suriye hükümetinin kontrolünde ise Humus'taki Şaar petrol ve Cahar doğalgaz sahaları ile Deyrizor'da, Fırat Nehri'nin batısındaki birkaç küçük saha kalmış durumda. PKK/PYD, ABD'nin askeri desteğiyle ülkenin en büyük üç barajını Aralık 2015-Haziran 2017 döneminde ele geçirdi.

Fırat Nehri üzerinde, Halep’in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajları, ülkenin elektrik ve sulama ihtiyacının büyük kısmını sağlayabiliyor. Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i söz konusu 3 barajdan karşılanıyor.

Ayrıca, terör örgütü Suriye'deki tarım arazilerinin 30 bin kilometrekareye denk gelen yüzde 60’lık kısmını kontrol ediyor. Bunların tamamına yakınına, PKK/PYD’nin elindeki barajlar kaynak sağlıyor.

Son Güncelleme: 10.02.2018 02:25
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Suriye
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