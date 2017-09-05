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Irak’ta Musul’da ağır yenilgiye uğrayan DEAŞ, Suriye’de de son dönemlerini yaşıyor. DEAŞ, Suriye’de Beşar Esad güçleri ile Hizbullah milisleri tarafından şu sıralar Deyrizor kentinin etrafında sıkıştırılmış durumda.

Rusya, terör örgütü DEAŞ'ın kuşatması altında olan petrol ve doğalgaz zengini Deyrizor kentini geri almaya çalışan Suriye ordusuna füzelerle destek veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye ordusunun bölgedeki operasyonuna destek için Rus gemisi Amiral Essen'den Deyrizor'daki DEAŞ hedeflerine Kalibr tipi füzeler fırlatıldı.

Bakanlık; Akdeniz'den fırlatılan füzelerin, komuta ve iletişim bölgelerini, mühimmat depolarını, bir askeri araç tamir merkezini ve pek çok militanı vurduğunu savundu. Açıklamada Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen DEAŞ savaşçılarının hedef alındığı bildirildi.

Suriye ordusu ile Hizbullah'tan ortak harekât

Suriye ordusunun, orduya ait 137. tugay karargâhının çevresindeki DEAŞ kuşatmasını yarmak için çatışmayı sürdürdüğü bildiriliyor.

Beşşar Esed rejimi güçleri, salı günü öğle saatlerinde Suriye'de Deyrizor ilinin merkezindeki terör örgütü DEAŞ kuşatmasını kırdıklarını duyurdu. Rus hava şemsiyesinde ilerleyen Esad güçleri, Humus'un batısındaki Tedmur (Palmira) ilçesini Mart ayında geri alarak Humus çölünden DEAŞ'lıların toplandığı Deyrizor'a doğru ilerleyişe geçmişti.

Esad güçleri, geçen ay başında Humus'un doğusundaki Sükne beldesini ele geçirdikten sonra Birşeya Dağı ve doğusundaki Bir Kuseybe, Tar El Tarfavi ve Kasr Tarfavi köylerini terör örgütünden almıştı. Böylece ordu, Deyrizor il sınırına batısından giriş yapmıştı. Esad güçlerine Hizbullah milisleri de destek veriyor. DEAŞ, halen Deyrizor'un kırsal kesimine hakim durumda.

DEAŞ, 3 yıl önce ele geçirdi

Terör örgütü DEAŞ; Deyrizor vilayetinin petrol kuyularıyla topraklarının önemli bir kısmını 2014 yılı ortalarında ele geçirmiş, 2015 yılı başlarında da kent merkezinin yarıdan fazlasını denetimi altına almıştı.

Rakka'da ABD destekli PYD/YPG karşısında önemli kayıplara uğrayan ve sonunda PYD/YPG ile anlaşarak Rakka'nın önemli bir bölümünü terkeden DEAŞ, Deyrizor kenti ve çevresindeki petrol ve doğalgaz yataklarını da Suriye ordusuna bırakmak durumunda kalırsa, Suriye'de sadece birbiriyle bağlantısı olmayan bir kaç noktada sıkışmış olacak.